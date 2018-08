Ab Haltestelle Haferkamp wird die Landwehrstraße in Richtung stadtauswärts am Montag zur Baustelle. (Roland Scheitz)

Autofahrer in Walle müssen sich schon wieder auf Umleitungen einstellen: Seit Montag, 6. August, erneuert die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) in einem Teil der Landwehrstraße und der Wartburgstraße die Schienen. Deshalb ist die Landwehrstraße von diesem Datum an bis zum 3. September zwischen Schifferstraße und Ellmersstraße für Autos, Lieferwagen und Lkw in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Vom 13. bis zum 26. August kann auch die Wartburgstraße zwischen Hansestraße und Lutherstraße nicht befahren werden.

Die von den Arbeiten betroffenen Straßenbahnlinien 2, 10 und N10 fahren fast während der gesamten Bauzeit – bis auf ein „Aktionswochenende“ zwischen dem 17. und 20. August, an dem die Baustelle inklusive der Kreuzung Hansestraße / Landwehrstraße / Wartburgstraße für den Verkehr gesperrt ist. Während dieser Phase wird ein Bus-Ersatzverkehr eingerichtet, und die Busse der Linie 28 fahren eine Umleitung über Utbremer Straße und Daniel-von-Büren-Straße.

Die Haltestelle Hansestraße entfällt in beide Richtungen. Die Kreuzung wird gegen Ende der Bauarbeiten vom 31. August bis zum 3. September noch ein weiteres Mal für Autos und Lkw gesperrt, damit das Amt für Straßen und Verkehr den Bereich neu asphaltieren kann. In dieser Zeit werden die Busse der Linie 28 über Nordstraße, Waller Ring, Waller Heerstraße und Utbremer Straße umgeleitet. Informationen zu Fahrzeiten und Umleitungen gibt es im Internet unter www.bsag.de oder über die kostenlose VBN-"Fahrplaner"-App.