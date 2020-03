Die verschlissenen, alten Gleise an der Gröpelinger Heerstraße sind bereits entfernt. (Frank Thomas Koch)

Geflext, gebaggert und geräumt wird als Erstes an der Gröpelinger Heerstraße. Die Gleise an der Schneise durch den Stadtteil im Bremer Westen müssen raus. Raus aus der Betondecke der Verkehrsader. Sie sind alt, seit 28 Jahren liegen sie dort. „Und sie haben ihre Verschleißgrenze erreicht“, sagt Ingo Schnieders, Projektleiter bei der Bremer Straßenbahn AG (BSAG). Bei dem Diplom-Ingenieur laufen die Fäden der Bautätigkeiten zusammen. Er koordiniert die Arbeiten, die mit dem Aufriss der Straße beginnen. Alles einmal neu. Auf gut 660 Metern. In achteinhalb Wochen.

In dem roten Häuschen neben dem Kiosk an der Endhaltestelle, hängen detailreiche Pläne für das Großprojekt an der Wand. In einer Zeitleiste für die zu beackernde Strecke ist genau eingezeichnet, was, wann und wie passieren muss. Die Straße aufbrechen, Gleise rausholen und Platz schaffen steht in den ersten Wochen an. Betroffen ist der Abschnitt der Gröpelinger Heerstraße zwischen der Lindenhofstraße und dem BSAG-Betriebshof Gröpelingen, zudem wird der Gleisbereich in der Havemannstraße erneuert.

Mehr zum Thema Acht Wochen Vollsperrung Gleisbauarbeiten in Gröpelingen beginnen am Montag Die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) erneuert die Gleise der Gröpelinger Heerstraße. Für achteinhalb ... mehr »

Zu der Modernisierung gehört auch, dass der Abstand zwischen den beiden Fahrtrichtungen vergrößert wird. „Der Gleismittenabstand wird aufgeweitet“, sagt BSAG-Planerin Wiebke Stolz. Das heißt, dass die Gleisachsen mehr als 3,05 Meter voneinander entfernt sein sollen. Der Grund: Die neueren, 2,65 Meter breiten Straßenbahnen, die dann auch auf den Linien 2 und 10 eingesetzt werden, sollen problemlos aneinander vorbeifahren können. „43 dieser breiteren Bahnen hat die BSAG derzeit im Einsatz“, sagt Sprecher Andreas Holling. Insgesamt 117 Schienenfahrzeuge sind in Bremen im Einsatz.

Das Bild auf der Baustelle: Dicht gedrängt wechseln sich sieben bis acht Bagger und vier Lastwagen kurz vor dem Straßenbahn-Depot auf der Gröpelinger Heerstraße mit der Arbeit ab. Es klappert, rattert und hämmert an der historischen Straße. „Die Dichte der Fahrzeuge und der Leute hier ist wesentlich höher als auf einer Autobahn-Baustelle“, sagt Projektleiter Ingo Schnieders. Man wolle die 660-Meter-Strecke schließlich so schnell wie möglich umbauen. Aus diesem Grund arbeiten die Firmen laut Schnieders zehn Stunden am Tag in Gröpelingen. Wenn die Einzelhändler morgens ihre Läden öffnen, sei die Baustelle schon besetzt. Meist sei noch Betrieb, wenn die Geschäfte schließen. Von 6 bis 22 Uhr unter der Woche sowie auch sonnabends werde gearbeitet, so Schnieders. Seit Anfang März laufen die Arbeiten an der Strecke, auf der pro Richtung täglich 275 Straßenbahnen mit 17 500 Fahrgäste fahren, auf Hochtouren.

Mehr zum Thema Straßensperrung für acht Wochen Gleisbauarbeiten an der Gröpelinger Heerstraße Die BSAG erneuert ab 2. März im letzten Teilstück des Heerstraßen-Zuges die Schienen. Bis zum 30. ... mehr »

Die Schienen auf dem Abschnitt sind seitdem fast komplett entfernt. Nun geht es an den Wiederaufbau. „Die Tragschichten müssen angelegt, Leerrohrsysteme installiert und Schalungen angepasst werden“, erklärt Schnieders. Im Hintergrund laden die Lastwagen Sand und Schotter ab, Bagger verteilen das Baumaterial. Sind diese Schritte erledigt, geht es an die tragende Betonplatte, auf der später die Schienen aufgelegt werden. An die Maßnahme schließen sich die Kollegen des Amtes für Straßen und Verkehr (ASV) an. Der Belag der Straße wird erneuert. Neu sein wird auch, dass sich stadtauswärts Autos und Bahnen einen Fahrstreifen sozusagen teilen. Stadteinwärts werden die Kraftfahrzeuge seitlich an den Schienen vorbei geleitet.

Das alles sorgt dafür, dass Anwohner und Gewerbetreibende an der Strecke eingeschränkt sind. Weil die Heerstraße zwischen Lindenhofstraße und Debstedter Straße ebenso wie die Havemannstraße bis Ende April für Autos voll gesperrt sind, funktioniert die Anlieferung oft nur über Umwege.

Kundschaft bleibt aus

Ärgerlich ist das für Wilfried Claussen und seine Lebensgefährtin, die zusammen die „Bikers Bar Rocket's“ an der Heerstraße betreiben. „Bei uns liegen die Nerven blank, da wir sehr stark um unsere Existenz bangen“, sagt Claussen. Das kleine Lokal lebe von den Gästen, die es – vor allem mit Motorrädern – direkt erreichen können. Da das jetzt nicht mehr möglich sei, bleibe die Kundschaft komplett aus.

„Wir haben noch nicht einmal die Möglichkeit, unsere Kneipe mit dem Notwendigsten zu versorgen, da auch dafür keine Zufahrt besteht, von Parkplätzen ganz zu schweigen“, sagt Claussen. So ergehe es einigen kleinen Betrieben an der Gröpelinger Heerstraße. Vertreter der Bremer Straßenbahn AG haben bereits das Gespräch mit Claussen und weiteren Händlern gesucht. „Wir versuchen, so gut es geht, Lösungen zu finden“, sagt BSAG-Sprecher Andreas Holling. Zudem gibt es einen Ansprechpartner vor Ort.

Mehr zum Thema Drei große Baustellen stehen in Bremen an Das plant die BSAG 2020 Von Gleisen und Weichen, Abriss und Erneuerung: Hier plant die Bremer Straßenbahn AG im kommenden ... mehr »

Laut BSAG bestehe ein abgestimmter Absperrplan, der auch die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge, Feuerwehr und die Müllabfuhr sicherstellt. Für private Termine wie Umzüge müsse mit der Baustellenleitung ein Termin abgestimmt werden.

Kritik gab es auch am Ersatzverkehr. Dass ab der Haltestelle Waller Friedhof, wo die Linie 2 während der Bauzeiten endet, die Ringbuslinie nur im 20-Minuten-Takt zur Lindenhofstraße fährt, ärgert einige Anwohner. Die Bahn sei schließlich alle zehn Minuten gefahren. Ein Grund dafür laut BSAG: Nicht alle Straßen, auf denen der Ersatzbus unterwegs ist, seien für eine höhere Taktung ausgelegt. Doch es allen recht zu machen, sei bei keiner Baustelle möglich, sagt Schnieders.