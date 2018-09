Bauarbeiten im Bereich Falkenstraße, Bürgermeister-Smidt-Straße und Hugo-Schauinsland-Platz rufen Behinderungen im öffentlichen Personennahverkehr hervor. (Frank Thomas Koch)

Bus-und Straßenbahnnutzer müssen sich in den kommenden Wochen auf Umleitungen und verlegte Haltestellen einrichten: Die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) saniert an diversen Stellen in der Stadt ihr Streckennetz. Bereits seit vergangenen Montag laufen Bauarbeiten an der Falkenstraße und der Bürgermeister-Smidt-Straße, wo die Gleise erneuert werden.

Im Bereich des Hugo-Schauinsland-Platzes am Übersee-Museum wird der Asphalt saniert. Wie die BSAG mitteilt, dauern die Bauarbeiten noch bis Freitag, 12. Oktober. Das hat Auswirkungen auf die Straßenbahn-Linien 10 und N10: Sie werden während des gesamten Zeitraums ab dem Hauptbahnhof über den Schüsselkorb, die Domsheide und den Brill umgeleitet. Ab dem Dovenstorsteinweg werden die regulären Haltestellen wieder angefahren. Die Haltestellen Falkenstraße und Daniel-von-Büren-Straße dagegen entfallen während der Arbeiten in beide Richtungen.

Auch Auswirkungen auf den Busverkehr

Für Freitag, 28. September, ab 21 Uhr, bis zum Betriebsbeginn am Donnerstag, 4. Oktober, kündigt die BSAG ein erweitertes Power-Wochenende an: In diesem Zeitraum sind danach auch die Straßenbahn-Linien 1 und N1 von der Baustelle betroffen, da die Gleise im Bereich der Falkenstraße ebenfalls ausgetauscht werden sollen.

Die Bahnen der betroffenen Linien werden dann über den Schüsselkorb, die Domsheide und den Brill umgeleitet – fahren ab dort wieder wie gewohnt weiter. „Die Linie 8 wird im abendlichen Ringverkehr ebenfalls zwischen Hauptbahnhof und Brill über den Schüsselkorb und die Domsheide umgeleitet“, teilt die BSAG mit.

Auch auf den Busverkehr haben die Bauarbeiten Auswirkungen: So halten ab Montag, 24. September, bis einschließlich Sonntag, 7. Oktober, die Buslinien 20, 26, 27 und N9 nicht direkt am Hauptbahnhof, sondern an Ersatzhaltestellen. In Fahrtrichtung stadteinwärts wird laut BSAG eine Ersatzhaltestelle schräg gegenüber des Fast-Food-Lokals McDonald‘s am Breitenweg eingerichtet.

Stadtauswärts befinde sich die Haltestelle vor dem Tivoli-Hochhaus. Das gilt nicht für das Wochenende von Freitag, 28. September, 21 Uhr, bis einschließlich Sonntag, 30. September, wie die BSAG ankündigt: „Die Linien 20, 26, 27, 63 und N9 werden zwischen Hauptbahnhof und Brill über den Herdentorsteinweg und Am Wall umgeleitet.“ In diesem Zeitraum halten die Busse nicht gegenüber McDonald‘s, sondern an der Ersatzhaltestelle an der Kreuzung Herdentor/Breitenweg auf Höhe des Fritz-Theaters – stadtauswärts fahren die Busse regulär den Hauptbahnhof an, teilt das Unternehmen mit.

Ab Sonntag, 7. Oktober, gelte dann wieder: keine Bus-Umleitungen, dafür aber die Ersatzhaltestellen schräg gegenüber McDonald‘s (stadteinwärts) und vor dem Tivoli-Hochhaus (stadtauswärts).