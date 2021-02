Wie im Winter 1978/1979 hat es an diesem Wochenende in Bremen nicht ausgesehen. Es war kalt, weiß und unangenehm glatt für viele, die unterwegs waren oder sein mussten, aber zu einem Ausnahmezustand kam es nicht. Ein Glück – einige Regionen in Niedersachsen und Ostwestfalen hat es weitaus schlimmer erwischt.

War es übertrieben von Meteorologen davor zu warnen, dass es zu extremen ­Wetterverhältnissen kommen könnte? Sicher nicht. Unwettervorhersagen sind wichtig, um die Menschen zu sensibi­lisieren und zur Vorsicht anzuhalten, selbst wenn die Prognosen in den meisten Fällen nicht punktgenau zutreffen oder sich geografisch verschieben. Grundsätzlich verlässlich sind sie allemal, was sich ja auch beim aktuellen Wintersturm gezeigt hat.

Den „Flockdown“, so der beliebte Wetter-Hashtag, kann man übrigens nicht nur meteorologisch, sondern auch metaphorisch-virologisch deuten: Es ist jetzt einfach noch nicht an der Zeit, nach draußen zu drängen.