Mit Maske zu den Bechern: Den Besuch an einem der Glühweinstände wollten sich viele Bremerinnen und Bremer am Freitagabend nicht nehmen lassen. (Christina Kuhaupt)

„Fünf Rote und zwei Weiße, bitte.“ Da fragt der Mann am Glühweinausschank des „Theatro“ lieber nach: „Ich hoffe, ihr seid nur zwei Haushalte?“ „Na ja, also wir sind schon mehr“, sagt die Dame, „wir halten aber wirklich Abstand. Und, ach so, ich habe mich vertan, ich brauche fünf Weiße und zwei Rote.“ Es ist Freitag, kurz nach 19 Uhr, und die Bestellung der Dame ist eine der letzten, die an diesem Abend zumindest am Goetheplatz ausgeschenkt werden.

Wenige Minuten später fährt ein Mannschaftswagen der Polizei vor, es erscheinen insgesamt rund zehn Beamte und Mitarbeiter des Ordnungsdienstes. Ein paar Minuten lang gucken sie sich das Geschehen rund um das „Theatro“ an. So sieht es aus: Vor dem im Eingang improvisierten Tresen rücken die Besteller meistens paarweise vor. Die Abstände in der Schlange sind wahrscheinlich nicht immer hundertprozentig genau anderthalb Meter, aber deutlich erkennbar. Wer dann seinen Glühwein oder andere Getränke in der Hand hat, folgt der schriftlichen Aufforderung des Restaurants, die von den Angestellten mündlich wiederholt wird: „Bitte nicht verweilen.“

Der Verkauf ist nur unter der Bedingung „to go“ erlaubt, was, würden sich die Bremer tatsächlich daran halten, allabendlich im Viertel und anderswo einen Strom von glühweintrinkenden Spaziergängern zur Folge hätte. Im Gehen ist das Heißgetränk aber eher unkomfortabel zu konsumieren, und so interpretieren die meisten „to go“ als die Schritte vom Tresen bis zum Platz vor dem Theater – Nachschubüberlegungen dürften auch eine Rolle spielen.

Gedränge kann man es nicht nennen, was auf dem Goetheplatz herrscht, aber er ist gut besucht. Bremerinnen und Bremer in Zweier-, Dreier- oder Fünfergruppen stehen herum, Maske am Kinn, Pappbecher in der Hand, die meisten im Alter zwischen 20 und 50, und erzählen sich die neuesten Geschichten aus ihren Homeoffices. Polizei und Ordnungsdienst sind inzwischen zu dem Schluss gekommen, dass es zu viele Grüppchen auf zu wenig Platz sind, also schreiten sie ein. Die eine Hälfte der Ordnungskräfte marschiert zum Tresen, die andere zu den Leuten auf den Platz. Manche versuchen, den sofortigen Ausschank-Stopp noch zu verhindern – „Gucken Sie doch mal, es wird überall Abstand gehalten“, „Es ist doch alles friedlich hier“ – stimmt zwar, nützt aber nichts. Das „Theatro“ muss für diesen Abend schließen.

Genauso geht es eine Viertelstunde später den beiden Glühweinständen am Ulrichsplatz, wo der Ordnungstrupp dasselbe ausmacht wie vor dem Theater: Mehr Menschen auf engem Raum, als es in Pandemiezeiten aus ihrer Sicht zu vertreten wäre. „Sie können gerne noch austrinken, aber dann gehen Sie bitte“, sagt eine Mitarbeiterin des Ordnungsdienstes zu zwei Freunden, die vor dem Café Engel stehen. Wie die meisten nehmen auch sie den Abbruch des Abends zumindest an diesem Ort klaglos hin. „Die Entscheidung ist schon richtig“, sagt Aljoscha, „es ist hier ja echt gut voll“.

Ein paar Meter entfernt erklärt ein anderer Mann, was er so vermutet: „Ab Montag ist es ja eh verboten, vielleicht brauchen die noch mal eine Grundlage dafür.“ Dass sie an diesem Abend extra auf einen oder auch ein paar mehr Glühweine losgezogen sind, weil sie es bald nicht mehr dürfen, erzählen nur wenige.

Viele, darunter auch Yvonne und ihr Mitbewohner Uwe, erklären, sie seien schon länger verabredet gewesen, eine willkommene Abwechslung im tristen Corona-Alltag. „Ich habe mehr Angst, mich beim Einkaufen anzustecken als hier“, sagt Yvonne. „Immerhin sind Polizei und Ordnungsdienst freundlich“, sagt Uwe.

Das ganze Viertel haben sich die Streifen am Freitagabend übrigens nicht vorgenommen. Vor dem „März“ zum Beispiel blieb der Ausschank unbehelligt, auch in Peterswerder beendeten „Wirtshaus“ und Co den Verkauf gegen 22 Uhr von sich aus.

Zur Sache

Entscheidung im Einzelfall

An diesem Sonntag dürfen die Glühweinbuden noch öffnen, ab Montag ist der Außer-Haus-Ausschank nach dem Senatsbeschluss von Freitag verboten. Damit ist auch die Kampagne der „Glühweinwanderrouten“ der Bremer Gastro-Gemeinschaft vorzeitig beendet. In Niedersachsen gilt das Verbot bereits seit Samstag, in Hamburg seit Dienstag.

Eine allgemeine Vorgabe, wie viele Menschen sich außerhalb ihrer Wohnungen pro Quadratmeter Fläche aufhalten dürfen, gibt es laut der Leitstelle der Bremer Polizei nicht. Ordnungsdienst und Polizei würden sich jeweils die Lage vor Ort bewerten und auch anhand der vorgeschriebenen Hygienekonzepte im Einzelfall entscheiden.