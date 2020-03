Ohne Parkscheibe läuft auf vielen Privatparkplätzen von Einkaufszentren und Supermärkten nichts mehr. (Franziska Gabbert/DPA)

An diesem Februarmorgen musste es schnell gehen: „Meine Frau hatte einen wahnsinnig hohen Blutdruck, ich musste sie zur Praxis unserer Ärztin in Huchting bringen“, sagt Walter Runge. Alles ging gut, „nach 25 Minuten konnten wir wieder nach Hause fahren“. Der 89-jährige Grollander klingt auch jetzt noch erleichtert, wenn er von der nervenaufreibenden Fahrt erzählt. Zugleich kommt der Ärger wieder hoch: „In der Aufregung hatte ich vergessen, die Parkscheibe hinter die Windschutzscheibe zu legen.“ Prompt verpassten ihm Mitarbeiter des privaten Parkraumbewirtschafters Park & Control eine Zahlungsaufforderung über 30 Euro. „Ich habe alles versucht“, sagt Runge, „die waren nicht von der Forderung abzubringen.“

Dabei ist der Grollander im Prinzip einverstanden damit, dass gegen Falschparker vorgegangen wird. „Ordnung muss sein“, schrieb er der Park & Control (PAC GmbH) in Stuttgart noch am selben Tag. „In Zukunft werden wir besser aufpassen.“ Mit Hinweis auf den Notfall bat er jedoch: „Stornieren Sie die Anzeige!“

Seit Dezember, bestätigt Frank Trompeter, Center-Manager des Roland-Centers, werde etwa die Hälfte der circa 1500 Parkplätze von PAC bewirtschaftet. Generell sei gegen Park and Ride nichts einzuwenden, auch wenn inzwischen bis zu 500 Pendlerfahrzeuge auf dem Gelände stünden. Schließlich gebe es darüber Vereinbarungen mit der Stadt – und schließlich seien ja auch Pendler potenzielle Kunden. Eigentlich, meint er, sei es öffentliche Aufgabe, diesen Parkraum zu überwachen. Der Anlass für die Überwachung: Oft seien bereits morgens um 10 Uhr die Stellplätze in Eingangsnähe von Pendlerautos zugeparkt gewesen.

Die Kontrolleure von PAC sollen nun dafür sorgen, dass Parkplätze an den Eingängen für diejenigen freigehalten werden, die im Roland Center einkaufen wollen. Hinweisschilder machen deutlich, dass Fahrzeuge mit der Parkscheibe im Fenster dort drei Stunden lang stehen dürfen. Wer Kunde ist und erstmals die Scheibe vergisst, könne sich mit einem Roland-Center-Kassenbon für den betreffenden Zeitraum das Knöllchen beim Center-Management erstatten lassen, weist Frank Trompeter auf eine „Kulanzregelung“ hin.

Auf Kulanz hatten auch Walter Runge und seine Frau gehofft, obwohl sie an dem Tag keine Kunden waren. „Ich habe an der Grenze des Roland-Centers geparkt, so nah wie möglich am benachbarten Center-Point, wo die Arztpraxis ist“, sagt der Rentner. Auf sein erstes Schreiben an die Kontrollfirma erhielt er prompt die Antwort, der Sachverhalt sei „gesichtet“ worden, er möge PAC eine „Notfallbescheinigung“ übersenden. „Gerne prüfen wir anschließend wohlwollend erneut den Sachverhalt.“

Innerhalb der ihnen gesetzten Frist übersandten die Runges PAC ein sogenanntes Gesundheitsattest, in dem die Arztpraxis bescheinigt, dass die Patientin auf Begleitung angewiesen war und ihre Medikation geändert werden musste. Park & Control kam wenig später nach „nochmaliger Überprüfung der Sachlage“ zu dem Schluss, dass sich „kein anderer Sachverhalt“ ergeben habe, und forderte Walter Runge erneut zur Zahlung der 30 Euro auf. „So sehr wir auch für Ihre Situation Verständnis aufbringen können, ist es uns nicht möglich, Ihrem Ersuchen aus Kulanz nachzukommen. Wir sind stets bemüht, alle unsere Kunden gleich fair nach der bestehenden Parkordnung zu behandeln und willkürliche Ausnahmen zu vermeiden“, heißt es in dem Schreiben, das „elektronisch erstellt“ worden und „ohne Unterschrift gültig“ sei.

Nicht zuletzt diese Schlussformel brachte den 89-Jährigen in Rage: „Sie hatten nicht einmal Ihre Ablehnung unterschrieben“, antwortete er PAC zuletzt. „Bei Ihnen sind also 30 Euro wichtiger als das Leben eines Menschen. In der Aufregung, nicht schnell genug zu sein, habe ich nicht an die Parkscheibe gedacht.“

Er habe die 30 Euro überwiesen, sagt Walter Runge, „aber das ist einfach nicht in Ordnung.“ Auf Nachfrage des WESER-KURIER lässt Park & Control über seine PR-Agentur mitteilen, dem Unternehmen sei daran gelegen, dass Kunden seiner Auftraggeber Platz zum Parken haben. Nach nochmaliger Prüfung sei der Vorgang nun „aus Kulanz“ storniert, der gezahlte Betrag zurück überwiesen worden. Auf weitere Nachfrage, wie der Sinneswandel zu erklären sei, kam die Antwort, vermutlich habe es „eine Überschneidung innerhalb der internen Abwicklung“ gegeben. „Die Notlage verstehen wir.“ Es sei ein Missverständnis gewesen.