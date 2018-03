Katrin Edzard ist Vorsitzende der Golfabteilung im Club zur Vahr. (privat)

Dem Golfsport wird nachgesagt, er sei vor allem etwas für Reiche und Senioren. Was sagen Sie dazu?

Katrin Edzard: Beides stimmt überhaupt nicht. Fangen wir mal mit dem Alter an: Golf hat etwas mit der Konzentration auf eine kleine Kugel zu tun und mit dem Aufenthalt in der Natur. Beides hat nichts mit dem Alter zu tun. Und Golf könnte gerade für Kinder und Jugendliche ein gutes Gegengewicht sein zur Zeit am PC oder Smartphone. Außerdem ist Golf ein echter Sport. Wer da den entsprechenden Ehrgeiz mitbringt, sollte definitiv früh anfangen. Nicht zu vergessen: Golf ist auch ein super Familiensport. Wenn man zusammen mit seinen Kindern losgeht, kann man wunderbar familieninterne Wettbewerbe austragen. Das macht Spaß und ist irre kommunikativ.

Mehr zum Thema „Ein Ventil für den Stress“ Viel Bewegung an der frischen Luft, dazu ist dieser Sport bestens dazu geeignet, um Stress ... mehr »

Aber teuer ist das Golfen schon?

Auch das kann man nicht so pauschal sagen. Man braucht nicht viel Geld, um mit diesem Sport loszulegen. Die Ausrüstung gibt es natürlich in allen Preisklassen, aber etwas Vernünftiges bekommt man auch schon für wenig Geld. Oder man fängt mit gebrauchten Schlägern an. Dazu braucht man ein paar vernünftige Schuhe, eine normale Hose und ein Polo-Hemd – und schon kann es losgehen.

Die Mitgliedsbeiträge in Vereinen liegen aber deutlich über 1000 Euro im Jahr?

Auch da gibt es Unterschiede. Aber ja, die Jahresgebühr ist zu bezahlen. Golfplätze sind sehr große und schöne Anlagen, die müssen nun einmal gepflegt werden und das ist sehr kostenintensiv. Ich denke aber, man muss diesen Mitgliedsbeitrag ins Verhältnis dazu setzen, was man möchte. Und wenn Sie in ein vernünftiges Fitness-Studio gehen, zahlen Sie auch 50 bis 60 Euro im Monat.

Das Gespräch führte Ralf Michel.

Zur Person:

Katrin Edzard ist Vorsitzende der Golfabteilung des Clubs zur Vahr.