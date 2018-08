Drei Verletzte sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles in Blumenthal, den die Polizei als "ungewöhnlich" beschreibt. (dpa)

Bei einem laut Polizei "ungewöhnlichen" Verkehrsunfall am Montagabend in der Heidlerchenstraße in Blumenthal sind drei Menschen verletzt worden.

Ein 18 Jahre alter Mann fuhr mit seinem VW Golf, in dem sich drei weitere Insassen befanden, auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Heidlerchenstraße los, schildern die Beamten das Geschehen. Dabei bemerkte er, dass der Fahrersitz nicht richtig eingestellt war.

Während der Fahrt versuchte der junge Mann nun, die Sitzposition zu ändern. "Durch seine ungünstige Körperhaltung lenkte das Fahrzeug in Richtung eines Werkstattgebäudes am Rande des Parkplatzes", so die Polizei weiter. Um zu verhindern, dass er dort gegen die Wand fährt, wollte der Fahrer kräftig bremsen. Hierbei verwechselte er allerdings Gas- und Bremspedal des Automatikwagens und beschleunigte so das Fahrzeug. Folge: Der VW Golf prallte ungebremst frontal gegen die Wand des Kfz-Betriebes.

Bei dem Unfall erlitt der Fahrer Armverletzungen, zwei ebenfalls 18 Jahre alte Beifahrer mussten in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär behandelt werden. Der Unfallwagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro. (rab)