Auch Künstler der Show „Humorzone“ sind mit dabei. (Frank Thomas Koch)

Das von der Corona-Pandemie besonders getroffene kulturelle Leben beginnt sich in Bremen wie in den übrigen Teilen der Republik ganz vorsichtig wieder zu regen. Der Name der Show des GOP Varieté-Theaters, mit der es nach dem Shutdown am Donnerstag, 9. Juli, wieder seine Türen öffnet, ist Programm. „Vorhang auf – Wir sind wieder da!“ hat Werner Buss, der künstlerische Direktor des GOP, die Varieté-Show genannt, die er exklusiv für Bremen konzipiert hat. „Wir möchten unserem Publikum ein Stück weit Urlaub vom Alltag bieten“, so Buss. In der neuen Show treten die Künstlerinnen und Künstler auf, die in den vergangenen Monaten in verschiedenen Shows auf den GOP-Bühnen hätten spielen sollen. Mit dabei sind unter anderem Artisten aus der Show „Humorzone“, die unmittelbar vor dem Shutdown nur wenige Tage gezeigt werden konnte.

Gesundheit hat oberste Priorität

„Selbstverständlich haben bei der Wiederaufnahme unseres Spielbetriebs die Gesundheit und Sicherheit unserer Besucher sowie auch unserer Mitarbeiter und Künstler oberste Priorität. Daher haben wir ein umfangreiches Sicherheits- und Hygiene-Konzept entwickelt, das bei der lokalen Politik viel Lob erhalten hat“, sagt Philipp Peiniger, Direktor des GOP Bremen. Das regelmäßige Reinigen und Desinfizieren von Oberflächen ist dabei obligatorisch. Weiterhin sehen die Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen eine reduzierte Anzahl an Sitzplätzen sowie zum Teil zusätzliche transparente Trennwände als Spuck- und Niesschutz vor.

Um Menschenansammlungen im Foyer zu verhindern, wird es neben einem kontrollierten Einlass Reihe für Reihe auch einen kon­trollierten Auslass geben. Auch die Garderobe bleibt geschlossen. Das Personal trägt Nasen- und Mundschutz. Die sanitären Einrichtungen werden noch häufiger als sonst schon gereinigt und desinfiziert. Die Bezahlung soll vorzugsweise kontaktlos erfolgen.

