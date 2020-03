Schlangenfrau Jatta Borg aus Finnland begeistert das Publikum mit unmöglichen Verrenkungen. (Frank Thomas Koch)

Lachen ist bekanntlich die beste Medizin, und das GOP-Varieté empfiehlt zur Anwendung gegen saisonal bedingte Trübsal den Besuch seiner „Humorzone.” Die Inhaltsstoffe: Artistik mit Witz in hohen Dosen. Das Publikum der Premierenvorstellung am Mittwochabend wird die Wirksamkeit der risiko- und fast nebenwirkungsfreien Eigentherapie wohl bestätigen: Zwei Stunden lang wurde im Theater ordentlich gelacht. Und das tat mal wieder richtig gut.

Obwohl – leichte Schwindelsymptome könnte gleich zu Beginn der Auftritt von Vincent Bruyninckx auslösen. Der 28-jährige Belgier mit Zirkusdiplom tanzt, fliegt und rotiert mit seinem „Cyr” über die Bühne. Zur Begriffsklärung: Der mannshohe Mono-Reifen – sozusagen die minimalistischste Form eines Rhönrads – wurde erst vor einigen Jahren nach dem Akrobaten Daniel Cyr benannt, der damit auf Zirkusfestivals Furore machte. So auch Bruyninckx, der für seine ganz eigene clownesk-poetische Art bereits vielfach ausgezeichnet wurde.

Richtig starke Frauen nennen sich „Wise Fools“. Maria Peltola, Jaimee Allen und Valpuri Kaarninen sind drei junge Artistinnen mit Wohnsitzen in Finnland und Südafrika, die bereits seit ihrer gemeinsamen Studienzeit in der Brüsseler Zirkusschule gemeinsam durch die Welt turnen. Das Trio überzeugte mit seinen virtuosen und erfrischend unkonventionellen Interpretationen klassischer Akrobatiknummern 2015 die Jury beim internationalen Festival „Cirque de Demain“ und wirbelte sowohl auf dem Boden als auch in der Luft über der Bühne in der Überseestadt.

Ein stilleres Vergnügen bietet zur Abwechslung der französische Jongleur Thomas ­Hoeltzel, der eine wundersame Form des ­Magnetismus beherrscht: Er lässt seine Jonglierbälle über seinen Körper gleiten und schweben und setzt die Gesetze der Schwerkraft kurzzeitig außer Betrieb. Einen großen Auftritt verlangte anschließend Francisco Obregon – und das war in diesem Falle wörtlich zu verstehen. Kraft seiner chilenischen Maskulinität forderte er sein Bremer Publikum gleich mehrfach dazu auf, ihm mit gebührender Begeisterung zu empfangen und benötigte als Ausdruck seiner Autorität nicht mehr als missbilligende Blicke und angedeutete Handbewegungen.

Francisco Obregon aus Chile beim Puppentanz mit Sophia und Partner aus dem Publikum. (Frank Thomas Koch)

Erotischer Paartanz mit Puppen-Dame Sophia

Das devote Publikum wurde belohnt durch einen der komischen Höhepunkte des Abends: Erotischer Paartanz mit Puppen-Dame Sophia zu südamerikanischen Liebesarien. Einen besonderen Applaus hatte sich der Bühnenpartner aus dem Publikum verdient, der sich der Schmacht-Attacken mit hanseatischer Gelassenheit erwehrte.

„Flexin“ nennt sich die Spezialdisziplin von Paul Bulenzi alias „P. Fly“, der, wie man hörte, zurzeit zwischen seinen Engagements in Bremen und im Pariser „Crazy Horse“ pendelt. Der Anblick des Extrem-Kontorsionisten, der vor einigen Jahren auch in einer deutschen Fernsehshow beeindruckte, ließ bei vielen Zuschauern den Atem stocken. Für einen zauberhaften Abschluss sorgte das Duo Xin Liu und Lin Gao mit seinem spektakulären Pas de Deux.

Eine weitere Entdeckung der witzigen Nummernrevue (Regie Knut Gmindner, Choreografie Anett Simmen) ist Moderatorin Chantall, die mit mütterlichem Domina-Charme, schnoddriger Berliner Schlagfertigkeit und viel Selbstironie das Publikum unter ihre Fittiche nahm und durch den Abend führte. Zu einem der Publikumslieblinge wurde auch Schlangenfrau Jatta Borg – angekündigt als „finnische Brigitte Bardot”.

Jongleur Thomas Hoeltzel läßt die Bälle über seinen Körper gleiten und schweben. (Frank Thomas Koch)

Eine immunstärkenden Maxime

Die 29-Jährige würzte ihre akrobatische Nummer mit einer Parodie auf eitles Model-Gepose. Im zweiten Teil der Vorstellung beglückte sie das Publikum mit der finnischen Version des Gloria-Gaynor-Mutmach-Hits „I will survive”, dargeboten in den unmöglichsten Verrenkungen. Zufall oder Absicht? Auch wenn die originalgetreue Übersetzung nur mit Sicherheit bestätigen könnte, wer des Finnischen mächtig ist: Gerade in der heutigen Zeit ließe sich das Publikum wohl kaum besser in den Alltag entlassen als mit dieser immunstärkenden Maxime.

Die „Humorzone” öffnet bis einschließlich 3. Mai im GOP Varieté-Theater Am Weser-Terminal 4. Vorstellungen sind mittwochs bis samstags. Eintrittskarten (ab 36 Euro, Ermäßigungen möglich) sind im GOP-Ticket­shop an der Pelzerstraße 4-5 erhältlich, telefonisch unter 04 21/89 89 89 89 oder online über die Adresse www.variete.de. In den Osterferienwochen vom 27. März bis 14. April gilt die Aktion „Kids für Nix”: Kinder im Alter bis zu 14 Jahren dürfen in Begleitung eines regulär zahlenden Erwachsenen bestimmte Vorstellungen kostenlos besuchen.