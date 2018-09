Evakuierung beginnt um 14 Uhr

Granate am Bahnhof Bremen-Mahndorf muss gesprengt werden

Bei Bauarbeiten am Bahnhof Mahndorf ist am Freitagmorgen eine Sprenggranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Granate soll am frühen Nachmittag gesprengt werden.