Erneuter Fund in Bremen

Granate am Werdersee erfolgreich gesprengt

Nachdem am Mittwoch eine Bombe in Bremen entschäft werden musste, folgte am Donnerstag die Sprengung einer Granate im Neubaugebiet Stadtwerder. Sie verlief erfolgreich.