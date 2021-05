Dieser Bereich wird aufgrund der Sprengung evakuiert. (POLIZEI BREMEN)

Eine Fliegergranate, die an diesem Dienstag in der Bremer Neustadt bei Sondierungsarbeiten gefunden worden ist, wurde am gleichen Tag um 14.20 Uhr erfolgreich durch Sprengmeister Andreas Rippert gesprengt. Alle Verkehrs- und Evakuierungsmaßnahmen sind aufgehoben und es kam zu keinen besonderen Vorkommnissen, wie die Polizei mitteilte.

Die Fliegergranate befand sich im Ortsteil Huckelriede an der Neuenlander Straße auf Höhe des Märchenlandwegs. Der Fundort wurde in einem Radius von 200 Metern evakuiert. Ein Radius für luftschutzmäßiges Verhalten sei nicht notwendig gewesen. Die Neuenlander Straße wurde temporär in beiden Richtungen gesperrt und der Flugverkehr eingestellt. Eine Karte der betroffenen Straßen ist online unter polizei.bremen.de zu finden. Rückfragen beantwortet Franka Haedke unter der Telefonnummer 0421/36212114.