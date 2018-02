Der Fundort wird in einem 100-Meter-Radius (rot markiert) ab 14 Uhr evakuiert. (Polizei Bremen)

Innerhalb weniger Wochen wurden in der Bremer Überseestadt fünf Bomben gefunden und entschärft. Nun wurde bei Sondierungsarbeiten in der Straße Pastorenweg in Gröpelingen eine Granate entdeckt, das teilt die Polizei Bremen mit.

Die 10,5 Zentimeter Granate wurde am Dienstagnachmittag um 15 Uhr durch Sprengmeister Andreas Rippert und sein Team erfolgreich gesprengt. Die Evakuierung von 100 Metern um die Fundstelle herum wurde aufgehoben.

