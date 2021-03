Der Kampfmittelräumdienst der Polizei Bremen ist am Dienstag in Mahndorf im Einsatz. (Friso Gentsch/dpa)

Eine Weltkriegsgranate ist an der Eppenhainer Straße in Bremen-Mahndorf gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, wird sie am Dienstagnachmittag vom Kampfmittelräumdienst kontrolliert gesprengt. Eine Evakuierung sei dafür nicht notwendig.