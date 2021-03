Der Kampfmittelräumdienst der Polizei Bremen war am Dienstag in Mahndorf im Einsatz. (Friso Gentsch/dpa)

Eine Weltkriegsgranate ist an der Eppenhainer Straße in Bremen-Mahndorf bei Bauarbeiten gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie am Dienstagnachmittag um 15.30 Uhr vom Kampfmittelräumdienst kontrolliert gesprengt. Alles sei nach Plan verlaufen. Eine Evakuierung sei nicht notwendig gewesen.

