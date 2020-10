Das Gebiet wird in einem Umkreis von 200 Metern um den Fundort evakuiert. (Polizei Bremen)

Nach dem Fund einer Granate bei Sondierungsarbeiten in der Straße Borchershof in Bremen-Huchting ist die Granate am Freitagmittag erfolgreich gesprengt worden. Das Gebiet wurde in einem Umkreis von 200 Metern um die Fundstelle evakuiert. Davon waren die Anwohner mehrere Straßen betroffen, die B75 musste kurzzeitig gesperrt werden. Mittlerweile sind die Sperrung und die Evakuierungsmaßnahmen wieder aufgehoben.