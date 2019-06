Die Granate wurde bei Sondierungsarbeiten entdeckt. (Patrick Seeger/dpa)

Eine 8,8 Zentimeter große Fliegergranate ist am Mittwochnachmittag gegen 14.30 durch den Sprengmeister der Polizei Bremen, Andreas Rippert, gesprengt worden. Die Granate aus dem Zweiten Weltkrieg wurde bei Sondierungsarbeiten im Park Links der Weser am Hohenhorster Weg entdeckt, der Fundort in einem 200-Meter-Radius abgesperrt. (sei)