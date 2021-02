Gröpelingen

Granate wird gesprengt: Verkehrsbehinderungen in Oslebshausen

haf

Ein Granatenfund sorgt in Oslebshausen am frühen Montagnachmittag für Verkehrsbehinderungen. Die Polizei bittet Autofahrer darum, das Gebiet an der Ritterhuder Heerstraße weiträumig zu umfahren.