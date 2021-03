Evakuierung im 200-Meter-Radius

Granaten in der Bremer Neustadt gesprengt

Jan-Felix Jasch

Bei Sondierungsarbeiten ist am Mittwoch eine Granate in der Bremer Neustadt entdeckt worden. Die Granate wurde am Mittag gesprengt.