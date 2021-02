Jeweils an den Sonnabenden soll es eine kostenlose Straßenbahnlinie vom Hauptbahnhof in die Innenstadt geben. (Frank Thomas Koch)

Um die Menschen wieder in die Innenstadt zu locken, will Bremen jeweils an den Sonnabenden eine zusätzliche Straßenbahn fahren lassen, die die Fahrgäste nichts kostet. Für die Bahn, die zwischen Bürgerweide, Hauptbahnhof/Fernbusterminal und Innenstadt fahren soll, muss dann kein Ticket bezahlt werden. „Es wird nur eine Linie sein, und sie wird nur sonnabends fahren. Aber es ist das erste Stückchen kostenfreier öffentlicher Nahverkehr, das in Bremen das Licht der Wirklichkeit erblickt“, sagte Nelson Janßen, Fraktionsvorsitzender der Linken, am Dienstag. Dies sei ein wichtiger Beitrag, das Mobilitätsverhalten zu verändern.

Der Senat hat am Dienstag den aktuellen Stand des Aktionsprogramms Innenstadt beraten und dabei diese Maßnahme mit aufgenommen. Unter anderem Vertreter der Handelskammer und der City-Initiative hatten das gefordert, um das Leben und den Einzelhandel in der Innenstadt zu beleben und attraktiver zu machen.

Wann diese Extra-Linie der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) kommt, ist noch offen. Es dürfte aber wohl frühestens der Fall sein, wenn der Corona-Lockdown beendet ist und die Geschäfte in der Innenstadt wieder geöffnet haben. Gratis ist der Nahverkehr auch für diejenigen, die ein Parkticket in einem der Parkhäuser der Brepark lösen – sie können Busse und Bahnen in der Innenstadt kostenlos nutzen.

Für die neue kostenfreie Innenstadtlinie sind laut Janßen in diesem Jahr 100.000 Euro, im nächsten Jahr 500.000 Euro angesetzt. Das zeige, dass sich mit einem einstelligen Millionenbetrag einige Projekte von kostenfreiem ÖPNV in der Stadt umsetzen ließen, so Janßen.

Über Nahverkehr-Konzepte wird seit Jahren diskutiert. Während die Linken den ÖPNV am liebsten kostenlos hätten, wollen die Grünen ein 365-Euro-Jahresticket.