Demonstration von Anhängern der Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD), auf dem Bremer Marktplatz. (Frank Thomas Koch)

UETD – das D in diesem Kürzel kann man getrost streichen, denn mit Demokratie hat die Union Europäisch-Türkischer Demokraten nicht viel im Sinn. Wer den Aushilfssultan Erdogan anhimmelt, der sich in der Türkei Medien, Justiz und Staatsapparat Untertan gemacht hat, kann ja in Deutschland nicht glaubwürdig für eine pluralistische Gesellschaft eintreten.

Es gibt also keinen Anlass, die UETD sympathisch zu finden. Das heißt aber nicht, dass man den Verband ausgrenzen sollte. Er genießt Ansehen in Teilen der türkischen Community, sein Einfluss dürfte dort eher noch steigen. Sinnvoll wäre es deshalb, den kritischen Dialog mit der UETD zu suchen und deutlich zu machen, welche ihrer Aktivitäten gesellschaftlich erwünscht sind und welche nicht.

Es ist schließlich nichts dagegen zu sagen, wenn die UETD in bildungsfernen Migrantenfamilien für den Stellenwert von Schule wirbt. Ihre Stadtteilfilialen dürfen aber keine Orte politischer Missionierung im Sinne Erdogans werden. Konstruktive Ansätze zu unterstützen und zugleich Grenzen zu ziehen: Auf diese Gratwanderung wird sich die Bremer Politik im Verhältnis zur UETD einlassen müssen.