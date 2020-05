Womöglich kann das hinter dem Neustädter Bahnhof gelegene Restaurant Syrtaki schon sehr bald wieder seine Gäste auf der großzügigen Sommerterrasse begrüßen. Bis es jedoch soweit ist, lädt die Inhaberfamilie zum Probieren ihrer Liefer- und Abholangebote ein.



Was es gab: Calamaris mit Butter- oder Tomatenreis und Salat (14 Euro), Meteora-Platte: Gyros, zwei Lammkoteletts mit Reis und Salat (14,90 Euro), Tzatziki (vier Euro), kleine gebratene Peperoni (4,20 Euro).



Notiz: Die Meteora-Platte kann ohne Probleme auch in der Mikrowelle zubereitet werden. Damit die Calamari nicht gummiartig schmecken, sollten sie besser im Ofen aufgebacken werden. Das Restaurant hat übrigens weiterhin die komplette Speisekarte im Angebot.



Bestellhinweise: Die Speisen können vor Ort abgeholt oder zur Lieferung bestellt werden.



Öffnungszeiten: Mittwoch bis Montag von 17.30 Uhr bis 0 Uhr, Sonntag zusätzlich von 12 Uhr bis 14.30 Uhr. Dienstag geschlossen. Kontakt: 04 21 / 59 70 70 30. Am Gaswerk 1, 28197 Bremen. www.syrtaki-bremen.de

Zur Person

Temi Tesfay

hat Hunger auf Bremen. Auf seinen wöchentlichen Streifzügen durch die heimische Gastroszene hat er schon viele Küchen, Köche und kulinarische Schätze der Stadt kennen gelernt. Unter dem Titel „Mahlzeit Bremen“ schreibt er außerdem einen Foodblog.

Weitere Informationen

Für seine Tischgespräche trifft Temi Tesfay normalerweise Gastronomen in Bremen und Umgebung und testet deren Gerichte. Wegen der Corona-Pandemie sind Restaurants und Cafés derzeit aber geschlossen, viele bieten aber Lieferservice und To-Go-Gerichte an. In den kommenden Folgen der Tischgespräche probiert Temi Tesfay sich durch einen Teil des außergewöhnlichen Angebots und stellt es unter dem Motto „Tischgespräch – Eat@Home“ vor.