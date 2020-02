Die Grippewelle grassiert in Deutschland, in Bremen wurden bisher 157 Influenza-Fälle gemeldet. (Maurizio Gambarini)

Wie im gesamten Bundesgebiet steigt auch in Bremen die Zahl der gemeldeten Grippeerkrankungen: Nach Auskunft des Gesundheitsamtes wurden seit Beginn der Grippesaison mit dem Stichtag 1. Oktober vergangenen Jahres bis diesen Freitag 157 Influenza-Fälle registriert. Allerdings stellt die Zahl, wie in jeder Saison, nur einen Ausschnitt des tatsächlichen Geschehens dar. Denn nicht jeder Erkrankte geht zum Arzt und nicht jeder Grippefall wird im Labor nachgewiesen und damit gemeldet. Die aktuellen Zahlen liegen auf einem ähnlichen Niveau wie in den Vorjahren: In der Grippesaison 2018/2019 waren es in dem Zeitraum 160 registrierte Influenzafälle, 2017/2018 wurden dem Gesundheitsamt von Anfang Oktober bis zum Stichtag 20. Februar 154 Erkrankte gemeldet.

Entwarnung gibt das Gesundheitsamt nicht: „Ob der Höhepunkt der Grippesaison erreicht ist, lässt sich anhand der gemeldeten Zahlen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen“, heißt es auf Nachfrage aus der Behörde. „Die Zahl der Influenza-Erkrankungen sowie die Zahl der Todesfälle durch Influenza kann von Saison zu Saison stark schwanken und lässt sich nicht vorhersagen.“ In der besonders heftigen Grippesaison 2017/18 wurden dem Gesundheitsamt von Oktober 2017 bis März 2018 insgesamt 530 Fälle gemeldet. Das bedeutet: Ab Ende Februar hatte die Grippewelle deutlich Fahrt aufgenommen.

Knapp 80 000 im Labor bestätigte Fälle sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bundesweit seit Herbst erfasst worden, allein die Hälfte in den vergangenen zwei Wochen. 130 Menschen seien bereits an einer Infektion durch das Virus gestorben. In Bremen gab es laut Gesundheitsamt keine Todesfälle. Gründliches Händewaschen gilt laut RKI als hilfreich, um eine Ansteckung zu vermeiden. Grippe sei sehr ansteckend und werde etwa über Tröpfchen beim Niesen, Husten oder Sprechen übertragen. Auch über Türklinken oder Haltegriffe könne das Virus weiterverbreitet werden. Vor allem Risikogruppen wie Älteren, chronisch Kranken und Schwangeren wird die Impfung empfohlen. Bis der Immunschutz aufgebaut ist, dauert es laut RKI etwa zwei Wochen.