Wer sich jetzt noch gegen Grippe impfen lassen will, könnte leer ausgehen: In Bremen und Niedersachsen melden Mediziner und Apotheken Engpässe. Dafür gibt es mehrere Gründe: die gestiegene Nachfrage nach der vergangenen und besonders heftigen Grippesaison sowie Probleme bei der regionalen Verteilung des Impfstoffs. Außerdem habe es bei der Vorbestellung von Ärzten und Apothekern, an der sich Hersteller bei ihrer Planung orientieren, Verzögerungen gegeben. Die Pharmafirmen liefern laut Apothekenverbänden derzeit die Restbestände aus. Klagen gibt es aus fast allen Bundesländern.

Die Vorsitzende des Bremer Apothekerverbands, Christiane Lutter, bestätigt Engpässe: „Im Vergleich zu anderen Ländern stehen wir in Bremen aber noch gut da. Die Auslieferung hat im Großen und Ganzen geklappt, auch wenn es zu einzelnen Lieferverzögerungen kommen kann. Das ist aber normal, da Millionen von Impfdosen in die gesamte Republik ausgeliefert werden – und das nicht auf einen Schlag am selben Tag.“ Wenn jetzt einzelne Ärzte und Apotheken keinen Impfstoff mehr hätten, liege das neben einer gestiegenen Nachfrage auch daran, dass sie nicht frühzeitig genug ihre Bestellung aufgegeben hätten.

Grund dafür sei unter anderem eine Umstellung beim Bestellsystem: Seit diesem Jahr laufe das nicht mehr zentral über die Krankenkassen, die mit Herstellern Kontingent und Lieferkonditionen verhandelt hätten. „Das Ausschreibungsverfahren ist gekippt, und der Markt ist wieder offen. Die Sicherstellung durch einen Vertrag zwischen Krankenkasse und Lieferant findet nicht mehr statt. Jetzt müssen Ärzte und Apotheken ordern. Das heißt: Je eher bestellt wird, desto sicherer ist der Platz in der Lieferkette.“ Wer nicht vorbestellt habe, gehe jetzt leer aus.

„Es ist alles abverkauft“

Arztpraxen und Apotheken, die im Rahmen des Bestellsystems Impfdosen geordert hätten, bekämen jetzt auch noch Ware nach. Lutter: „Aber ansonsten ist nichts mehr frei verfügbar auf dem Markt, es ist alles abverkauft. Was aber nicht heißt, dass auch schon alles verimpft ist.“

15,7 Millionen Impfdosen der Hersteller wurden vom Paul-Ehrlich-Institut (PEI) in diesem Jahr bundesweit freigegeben. „Damit sind wir sehr dicht an der Menge vom vergangenen Jahr. Und wir wissen, dass mehr Impfstoff-Dosen in den Markt gegeben wurden, als letztes Jahr verimpft wurden. Daher gehen wir nicht davon aus, dass derzeit Impfstoff fehlt“, betont eine PEI-Sprecherin gegenüber dem ­WESER-KURIER auf Nachfrage. Dennoch seien dem Institut bereits mit dem Start der Grippe-Saison Anfang Oktober Hinweise und Anfragen zu regionalen Engpässen gemeldet worden.

„Als Reaktion darauf hat das Paul-Ehrlich-Institut Mitte Oktober ein Online-Portal eingerichtet, in dem Engpässe gemeldet werden können“, so die Sprecherin. Darüber soll herausgefunden werden, an welcher Stelle es zu Verzögerungen komme und was der Grund dafür sei, um Lösungen zu finden. Apotheker, Ärzte und Privatpersonen können dort mitteilen, wenn es keinen Impfstoff mehr gibt. „Wichtig ist aber, dass eine mögliche ungleiche Verteilung von Impfstoffen nicht heißt, dass zu wenig Impfstoff in Deutschland insgesamt verfügbar ist“, so die Sprecherin.

Auch Niedersachsen meldet lokale, „nicht aber dauerhafte und überregionale Engpässe bei der Lieferung von Grippe-Impfstoffen“, wie die Sprecherin des Gesundheitsministeriums, Naila Eid, auf Nachfrage betont. Als Ursache vermuten die Fachleute ebenfalls eine erhöhte überproportionale Nachfrage zu einem bestimmten Zeitpunkt oder eine späte Bestellung. Das Land könne nicht in den Markt eingreifen – wohl aber Hersteller und Krankenkassen.

In der vergangenen Woche habe es angesichts der Engpässe ein Treffen zwischen Ärzte-, Apotheker- und Kassenvertretern mit den Herstellern gegeben. „Es sind noch Impfstoff-Hersteller lieferfähig“, so die Sprecherin. Patienten sollten sich weiterhin an ihre Haus- oder Betriebsärzte wenden, die sich um die Besorgung des Impfstoffs kümmerten, sofern er nicht vorrätig sei.

„Dieses Jahr ausschließlich den neuen Vierfachimpfstoff“

Angesichts von Impfstoff-Engpässen in einigen Bremer Arztpraxen würden Patienten in anderen Praxen nachfragen, bestätigt der Vorsitzende des Bremer Hausärzteverbands, Hans-Michael Mühlenfeld. „In diesem Jahr gibt es ausschließlich den neuen Vierfachimpfstoff, der sehr gut verträglich ist.“ Rund 400 bis 500 Patienten seien bereits in seiner Praxis geimpft worden. Auch wenn die Impfung bereits ab Oktober empfohlen werde, sei sie auch jetzt noch sinnvoll.

„Es gibt bislang kaum Grippe-Fälle, in der Regel beginnt die Welle Ende Dezember, Anfang Januar. Bis der Immunschutz aufgebaut ist, dauert es etwa zehn bis 14 Tage“, so Mühlenfeld. Dass sich in diesem Jahr mehr Menschen impfen lassen, könne an dem neuen Vierfach-Impfstoff liegen, der gegen vier Virenstämme schützt. Er wird seit April von der Ständigen Impfkommission empfohlen, der Dreifachimpfstoff aus der vergangenen Saison hatte diesen Schutz nicht.

Die vergangene Grippe-Saison war eine der heftigsten seit Jahren: In Bremen wurden laut Gesundheitsbehörde von Oktober 2017 bis März 2018 insgesamt 530 Fälle gemeldet. Die tatsächliche Zahl dürfte jedoch deutlich höher ausfallen, weil dafür ein Labornachweis notwendig ist. In der Saison davor waren es 187 gemeldete Grippe-Kranke.