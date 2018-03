Hans-Michael Mühlenfeld, Vorsitzender des Bremer Hausärzteverbands. (axentis)

Dezimierte Belegschaften, hustende und schniefende Kollegen am Schreibtisch und in der Kantine, abgesagte Veranstaltungen: Vorbei ist die Grippe- und Erkältungswelle noch nicht. Immer noch leiden viele Menschen unter den Influenza-Viren oder akuten Atemwegserkrankungen, und immer noch zeigt der rote Balken im Praxisindex des Robert-Koch-Instituts zu "akuten respiratorischen Erkrankungen" für Bremen und Niedersachsen steil nach oben. Das Gesundheitsamt meldete zum Wochenstart 38 neue Influenza-Fälle, insgesamt gab es seit Jahresbeginn 277.

Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es in der gesamten Saison, also zwischen Dezember und März, 187 Fälle. Wie schlimm die Grippewelle den Norden tatsächlich erwischt hat, lässt sich laut Robert-Koch-Institut aber erst nach dem Saisonende Ende März beurteilen. Sollte sich der Trend in den nächsten Tagen in dieser Höhe fortsetzen, sei der Höhepunkt der Grippewelle im Land Bremen noch nicht erreicht, sagt Christina Selzer, Sprecherin der Gesundheitsbehörde. "Wir müssen diese Woche abwarten und können dann vielleicht etwas darüber sagen, ob ein Trend zu erkennen ist, der nach unten zeigt. Im Moment ist die Tendenz noch steigend."

Der Ansturm auf die Hausarztpraxen war in den vergangenen Wochen spürbar, wie Hans-Michael Mühlenfeld, Vorsitzender des Bremer Hausärzteverbands, bestätigt. Einige waren überlastet, sodass neue Patienten gar nicht erst bis zum Arzt vorgelassen wurden. Eine Diagnose zum Beispiel per Telefon könne aber durchaus auch sinnvoll sein, sagt Mühlenfeld. "Wenn die Erkrankung den typischen Verlauf nimmt und die Symptome gut abgefragt werden, kann eine telefonische Beratung ein probates Mittel sein." Der Vorteil: Der Kranke muss sich nicht erst durch die Stadt bis zum Arzt quälen. Außerdem steckt er im Wartezimmer keine womöglich noch Gesunden an.

Das Tückische an den aktuellen Viren ist, dass sie den Erkrankten lange quälen. Mühlenfeld zufolge sind sie nicht so aggressiv wie in vergangenen Jahren, dafür aber hartnäckiger. "Die Menschen sind aktuell nicht unbedingt schwerer erkrankt, aber sie sind länger krank. Mit dem Husten zum Beispiel hat man eher zwei bis drei Wochen als eine Woche bis 14 Tage zu tun."

Der Allgemeinmediziner rechnet für die kommenden Tage aber damit, dass sich nach und nach immer weniger Menschen neu anstecken. Ein Grund sei das Wetter. Es ist wärmer geworden, also wagen sich mehr Menschen wieder länger nach draußen. Auch das Lüften von Räumen ist nicht länger eine Mutprobe. Mühlenfeld: "Höhere Temperaturen helfen. Es handelt sich ja um eine Tröpfcheninfektion. Die Viren zirkulieren im Winter ja in meistens geschlossenen Räumen. Je öfter man lüftet, desto weniger Viren gibt es."

Keine Entspannung in Sicht

Auch in den Krankenhäusern hat sich die Lage noch nicht entspannt. Laut Michael Altmann, Leiter der Patientenaufnahme im St.-Joseph-Stift, merkt man die Vielzahl der Erkrankungen weiterhin: "Derzeit ist keine Entspannung in Sicht.“ Auch die Notaufnahme des Hauses meldet: überlastet. Leiter Ulrich Lindner: „Wir merken die Grippewelle nach wie vor. Die Situation ist dieselbe wie aktuell in allen Bremer Krankenhäusern.“ Das bedeutet längere Wartezeiten, auch in den Häusern des Klinikverbunds Gesundheit Nord (Geno). Dort hat die Grippewelle auch viele Mitarbeiter erfasst. Grundsätzlich beurteile man die Lage als angespannt, aber nicht als außergewöhnlich schlimm.

"Es gibt eben durch jahreszeitliche und witterungsbedingte Einflüsse insgesamt einen höheren Krankenstand", sagt Geno-Sprecher Rolf Schlüter. "Wir merken es, wenn die Arztpraxen voll sind. Dann kommen die Patienten eben auch eher ins Krankenhaus." Dort sind die meisten Grippe-Patienten aber falsch. Schlüter: "Nur wer sich zu Hause nicht mehr selbst verpflegen kann, sollte ins Krankenhaus gehen. Hilfe außerhalb der Arztsprechzeiten bietet auch der Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung unter Telefon 0421 / 11 61 17.