Die Grippewelle hat den Norden derzeit voll im Griff. Eine Sprecherin des Bremer Gesundheitsressort hatte Anfang der Woche gesagt, dass der Höchststand der Erkrankungen noch nicht erreicht sei. (dpa)

Die Gesundheit der erwerbstätigen Bremer, die bei der Krankenkasse HKK versichert sind, hat sich verschlechtert. Lag der Krankenstand in der Hansestadt im Jahr 2016 bei 3,9 Prozent, so waren es laut einer aktuellen Auswertung der Krankenkasse im vergangenen Jahr 4,1 Prozent. In Niedersachsen lag der Krankenstand in den Jahren 2016 und 2017 laut HKK höher aber unverändert bei 4,2 Prozent.

Der Krankenstand aller erwerbstätigen HKK-Versicherten im Bundesgebiet lag 2017 auf dem Vorjahresniveau von 3,7 Prozent. Jeden Tag fehlten somit krankheitsbedingt 37 von 1000 HKK-Mitgliedern an ihrem Arbeitsplatz. Jeder Zweite (49,9 Prozent) war 2017 mindestens einmal arbeitsunfähig. Die durchschnittliche Krankheitsdauer pro Fall lag bei 12,2 Kalendertagen. Mehr als die Hälfte aller Fehltage sind die Folge von Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems (23,1 Prozent), von psychischen Erkrankungen (16 Prozent) und Krankheiten des Atmungssystems (15,4 Prozent).

Derzeit sorgen der strenge Winter und vor allem die zahlreichen Grippefälle für ein hohes Informationsbedürfnis, heißt es in einer Pressemitteilung der Barmer Bremen. Aufgrund der hohen Nachfrage hat die Barmer ihre kostenlose Grippe-Hotline verlängert. „Wir möchten den Betroffenen gern weiter die Gelegenheit geben, sich möglichst einfach medizinischen Rat am Telefon zu holen“, sagt Regionalgeschäftsführer Andreas Lakemann.

An der Hotline beraten Ärzte zum Beispiel darüber, wie sich Grippe und die eher harmlose Erkältung unterscheiden, wie man sich durch Schutzimpfungen und andere Maßnahmen gegen die Grippe wappnen kann oder was zu tun ist, wenn man selber oder ein Angehöriger doch die Grippe bekommen hat.

Erreichbar ist die Hotline bis einschließlich Freitag, 9. März, von 9 bis 21 Uhr unter der Telefonnummer 0800 / 84 84 111. Die Beratung ist kostenlos und steht allen Interessierten offen.