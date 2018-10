Im Bremer Stadtteil Gröpelingen ist eine Frau bei einem Messerangriff durch ihren Lebensgefährten lebensgefährlich verletzt worden. Die Tat ereignete sich bereits am Freitagnachmittag. Nach Polizeiangaben kam es in der Wohnung der Frau zu einem Streit zwischen den beiden in dessen Verlauf der 36-jährige Täter zum Messer griff und die Frau schwer verletzte. Die 49-Jährige musste in einer Klinik notoperiert werden. Der 36-Jährige stellte sich wenig später der Polizei. Diese nahm in fest. Die Staatsanwaltschaft erließ einen Haftbefehl. Die Beamten gehen von einer Beziehungstat aus. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. (haf)