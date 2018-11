Müll auf öffentlichen Plätzen möchte der Innensenator in Zukunft nicht mehr sehen. (Frank Thomas Koch)

In Sachen Sicherheit und Ordnung in Gröpelingen will Innensenator Ulrich ­Mäurer (SPD) ein Modellprojekt auf den Weg bringen. Bei einem Besuch waren dem Senator ­sowohl die kleinen und großen wilden Müllhaufen auf Straßen, Privatgrundstücken und Spielplätzen als auch die Straßendealer-Szene aufgefallen, die sich offenbar stark in dem Stadtteil ausgebreitet hat. „Diese Szene hat inzwischen viele Bänke, Plätze und Spielplätze besetzt und trägt erheblich zur Verunsicherung der Anwohner bei“, stellte Mäurer fest. Hier bestehe dringender Handlungsbedarf.

Seit dem Frühjahr unternimmt der Innensenator sogenannte Brennpunkt-Begehungen. „In diesem Rahmen nimmt er sich für einen Ortsteil explizit mehrere Stunden Zeit, trifft Bürgerinnen und Bürger, Ortsamtsleiter, Kioskbesitzer oder Verkäuferinnen, die mit ihm über Sicherheit und Ordnung in ihrem Stadtteil sprechen möchten“, erklärt Rose Gerdts-Schiffler, Sprecherin der Innenbehörde. Nach den Sommerferien habe so eine Begehung auch in Gröpelingen stattgefunden.

Zwar gebe es bereits viele engagierte Bürger und Bürgerinnen, Initiativen und Vereine im Bremer Westen, aber offenbar brauche es ein anderes Vorgehen, um nachhaltig eine sichtbare und spürbare Veränderung zu bewirken, betont Gerdts-Schiffler. „Dies ist das Ziel des Innensenators.“

Eine Auftaktveranstaltung hierzu findet in der kommenden Woche im Nachbarschaftshaus Gröpelingen statt. Eingeladen wurden unter anderem die Mitglieder des Präventionsrates, die Vertreter der Wohnungswirtschaft, das Ortsamt, Behördenvertreter und Aktive aus dem Stadtteil. Das Treffen ist nichtöffentlich. Zunächst soll eingegrenzt werden, was mögliche Schwerpunkte sind, wer sich aktiv daran beteiligen will, und wie der Prozess der Veränderung organisiert werden kann, erläutert die Sprecherin des Innensenators. Dabei kann und möchte die Innenbehörde auch ihre ersten Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Projekt „Sicherheitspartnerschaft“ am Bremer Hauptbahnhof einbringen.