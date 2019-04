Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot in Gröpelingen an. (Sarah Rauch)

Bei einer Clan-Auseinandersetzung in Gröpelingen hat die Polizei Bremen am Sonntagnachmittag zwei Personen festgenommen. Wie die Polizei berichtet, waren gegen 14 Uhr 15 Frauen und Männer einer Großfamilie an der Gröpelinger Heerstraße in einen Streit geraten. Hintergrund sei ein Streit zwischen verschiedenen Parteien der erweiterten Familie gewesen, sagte ein Polizeisprecher. "Beim Eintreffen der Einsatzkräfte zog eine Frau bereits ihren Gürtel aus der Hose, um diesen vermutlich als Schlagwaffe einzusetzen", so der Sprecher. Mit einem Großaufgebot beendete die Polizei die Streitigkeiten und nahm mehrere Personen vorläufig fest. Gegen eine 27 Jahre alte Frau und einen 35 Jahre alten Mann werden Haftgründe geprüft.

Die Polizei Bremen ermittelt nun unter anderem wegen Bedrohung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung. Die weiteren Ermittlungen, auch zu den genauen Hintergründen der Auseinandersetzung, dauern noch an. (sei)