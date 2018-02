Zwei Tage lang war die vierköpfige Expertenjury in Gröpelingen zu Gast. Sie hat Schulstunden besucht und mit Schülern, Eltern, Lehrern und Kooperationspartnern der Neuen Oberschule Gröpelingen (NOG) gesprochen. Denn die im Sommer 2010 gestartete Einrichtung hat sich für den Deutschen Schulpreis 2018 beworben und ist eine der aus 90 bundesweiten Bewerbern ausgewählten 20 Schulen, die sich nun Hoffnung auf die Auszeichnung machen können.

Offensichtlich hat den Experten gefallen, was sie an der Ernst-Waldau-Straße sahen und erlebten. „Wir haben gesehen, dass es hier einen gemeinsamen Spirit gibt. Zum Beispiel dabei, wie man den Unterricht gestaltet“, sagt etwa Silvia-Iris Beutel, Professorin für Schulpädagogik und Allgemeine Didaktik in Dortmund: „Das überträgt sich auf die Kinder, die sehr selbstbewusst aufgetreten sind.“ „Es war erstaunlich, festzustellen, wie die außerschulischen Partner hinter der Schule stehen“, ergänzt der ehemalige Schulleiter Wolfgang Berkemeier aus Bad Salzuflen.

Am Tag vor den Osterferien werden bis zu 15 Schulen nominiert, die am 14. Mai bei der Preisverleihung in Berlin dabei sind. Hauptpreis sind 100.000 Euro. Nächste Woche sind noch einmal Jurymitglieder in Bremen. Sie besuchen die Gesamtschule Ost (GSO), die ebenfalls zu den diesjährigen „Top 20“ zählt.