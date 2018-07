Für jung und alt: Das sommerliche Open-Air-Programm mit Livemusik, Unterhaltung und Kultur, wurde für alle Generationen zusammengestellt. (Christina Kuhaupt)

Sommer in der Stadt, Sommer auch in Gröpelingen – und dann auch noch zum ersten Mal direkt an der Weser. Die Promenade zwischen Waterfront und Fähranleger lud am Sonntag zum Gröpelinger Sommer ein, so heißt die Festmeile traditionell seit vielen Jahren. Und tausende Bremer ließen es sich bei den warmen Temperaturen gutgehen. Die Veranstalter hatten ein sommerliches Open-Air-Programm mit Livemusik, Unterhaltung, Kultur, Kulinarik sowie Mitmachangeboten für alle Generationen zusammengestellt. Entlang der Weserpromenade bildeten mehr als 35 Vereine, Unternehmen sowie Initiativen einen amüsanten, informativen und köstlichen Markt, der auch die Vielseitigkeit des Stadtteils widerspiegelte. „Mit dem Gröpelinger Sommer zeigen wir, was der Stadtteil zu bieten hat: Ein friedliches Miteinander, um gemeinsam die Zukunft zu gestalten“, sagte Cornelia Wiedemeyer, Vorsitzende des Vereins Gröpelingen Marketing.