Schwerpunktkontrolle der BSAG an der Haltestelle Schüsselkorb. (Pascal Faltermann)

Zahlreiche Kontrolleure der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) haben am Mittwochmittag an der Haltestelle Schüsselkorb Fahrgäste überprüft. An der groß angelegten Schwerpunktkontrolle nahmen etwa 20 bis 30 BSAG-Mitarbeiter teil, um die Passanten in den ankommenden Bahnen oder Bussen zu kontrollieren. Zudem waren Beamte der Bremer Polizei mit vor Ort, um gegebenenfalls Personalien von Schwarzfahrern aufzunehmen. Bei der Kontrolle müssen alle mitfahrenden Personen kurzeitig aus Bus oder Bahn aussteigen und ihre Fahrscheine vorzeigen.

"Wir führen immer wieder unangemeldet solche Kontrollen durch", sagte BSAG-Sprecher Jens-Christian Meyer. Diese Maßnahme gebe es in regelmäßigen Abständen an unterschiedlichen Stellen. Das bedeute für die BSAG natürlich einen immensen Aufwand, diene aber vor allem zur Abschreckung. Die Kontrolle dauere immer etwa eine Stunde, denn dann habe sie sich rumgesprochen.

Bundesweit gibt es nach Angaben des BSAG-Sprechers eine Schwarzfahrer-Quote von etwa 2,5 Prozent. Diese steige relativ schnell auf 13 bis 14 Prozent an, wenn man nicht kontrolliere. In Bremen selbst liege die Quote derzeit bei unter drei Prozent. Genaue Zahlen zu der Kontrolle am Schüsselkorb konnte die Bremer Straßenbahn AG nicht angeben.