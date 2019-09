Die Feuerwehren sind seit Stunden in Hemelingen im Einsatz. Dort brennt es auf dem ehemaligen Könecke-Gelände. (Feuerwehr Bremen / Michael Richartz)

"Es brennt immer noch heftig, es gibt eine starke Rauchentwicklung, Teile des Daches sind eingestürzt." So schilderte Feuerwehrsprecher Michael Richartz gegenüber dem WESER-KURIER die Einsatzlage am späten Montagabend auf dem ehemaligen Gelände der Wurstfabrik Könecke in Hemelingen. Gegen 5.30 Uhr meldete die Feuerwehr dann, dass der Brand gelöscht ist. Zwei angrenzende Wohnungen mussten wegen des starken Rauches evakuiert werden. Sechs Menschen wurden vor Ort wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung behandelt, eine Feuerwehrfrau und ein Feuerwehrmann kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Insgesamt kämpften 310 Feuerwehrleute gegen die Flammen.

Wegen der Rauchentwicklung werden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. (Feuerwehr Bremen / Michael Richartz)

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten und ihre Wohnungen nicht zu verlassen. Gegen 22 Uhr wurden vier besonders vom Qualm betroffene umliegende dreigeschossige Wohngebäude evakuiert, so Michael Richartz. Den Bewohnern wurde ein Bus der BSAG als Notquartier angeboten, die Feuerwehr versorgte sie mit Getränken.

Die Straßenbahnen der Linien zwei und zehn wurden umgeleitet, weil die Strecke in Höhe Bahnhof Sebaldsbrück gesperrt ist. Auch derzeit ist noch mit Behinderungen im Straßenverkehr zu rechnen.

Neben Kräften zweier Feuerwehr-Wachen waren unter anderem die Freiwilligen Feuerwehren Mahndorf, Neustadt, Lehesterdeich und Farge im Einsatz. Ihr Augenmerk lag auch darauf, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern.

Erst am frühen Montagnachmittag war die Feuerwehr mit einem Großaufgebot am Weserpark im Einsatz. Dort war ein Feuer in einem Technikraum des Cinestar Kristallpalastes ausgebrochen. (rab/var/haf/dpa)

++Dieser Artikel wurde am 3.9., 6.08 Uhr aktualisiert ++