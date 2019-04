Großbrand beim alten Schlachthof in Oslebshausen: Zwei Berufsfeuerwehren und vier Freiwillige Feuerwehren rückten aus. (Christian Butt)

Die Feuerwehr Bremen ist am Donnerstagabend zu einem Großbrand in einer Lagerhalle in Oslebshausen ausgerückt. In der Lagerhalle des alten Schlachthofs in der Schragestraße lagerten Unrat wie Kunststoffe und Autoreifen, wie der Schichtleiter der Feuerwehrleitstelle Stefan Janßen angab, die brannten. Das sei auch die Erklärung für eine starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr soll den Brand unter Kontrolle haben. Allerdings wird derzeit das gesamte stillgelegte Gelände samt dem Verwaltungsgebäude durchsucht, um sicher zu gehen, dass kein Mensch zu Schaden kommt. „Obdachlose nutzen die Gebäude gerne als Unterkunft“, erklärt Janßen dazu. Die Einsatzkräfte sind noch immer mit einem großen Aufgebot vor Ort.

Die Feuerwehr erhielt am Abend viele Anrufe, weil Autofahrer die Flammen und den Rauch von der A 27 aus beobachteten. Um kurz vor 20 Uhr strömten die Einsatzkräfte von zwei Berufsfeuerwehren und vier Freiwilligen Feuerwehren aus. Die Halle ist nach Angaben der Feuerwehr 50 Meter lang und 30 Meter breit.