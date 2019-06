Die Rauchsäule ist über Huchting zu sehen. (Kevin Kucharski)

In einer Seniorenresidenz im Sodenmatt in Huchting ist am Dienstagnachmittag ein Großbrand ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr brennt ein Dachstuhl auf einer Breite von rund 200 Metern. Drei Stockwerke seien von den Rettungskräften bereits geräumt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Der Bereich ist weiträumig abgesperrt. Ob Menschen verletzt wurden, ist derzeit noch unklar. (sei)

Mehr Informationen folgen in Kürze