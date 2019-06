Der Matjes ist da: Am Mittwoch ist die Saison mit einem großen Fest - und natürlich holländischem Matjes in allen Variationen - auf dem Domshof eröffnet worden. (Karsten Klama)

Matjes klassisch mit Zwiebeln, Matjes mit Rhabarber, Matjes mexikanisch mit und Matjes-Sushi - die Matjes-Saison in Bremen ist eröffnet. Nachdem am Dienstag in den Niederlanden der Startschuss fiel, rollten am Mittwoch pünktlich ab 11 Uhr die Holzfässer mit holländischem Matjes auf den Domshof. „Bremen ist das Matjes-Epizentrum der Welt“, rief Fernseh-Moderator Yared Dibaba den gut 200 Bremern und Bremen-Besuchern zu.

Gemeinsam mit Bürgerschaftspräsidentin Antje Grotheer, Ramon Locker von der Golden City Hafenbar und Fischsommelier Mike Wöbke wurde dem frischen und jungen Matjes aus dem Nachbarland eine große Bühne geboten. Mit dabei: Fünf Leser des WESER-KURIER, die unterschiedlichste Matjes-Variationen an einem weiß eingedeckten Tisch verkosteten. „Fantastisch, ich liebe Matjes. Am liebsten mag ich ihn klassisch, aber die Sushi-Variante hat mich auch absolut begeistert“, sagte Karin Alberts, die einen der fünf Plätze für die Verkostung gewonnen hatte.

Das Bremer Fest zum Start in die Matjes-Saison hat eine lange Tradition: 36 Jahre lang wurde es vom Förderkreis des Bremer Fischhandels um den 78-jährigen Händler Peter Koch-Bodes organisiert, in diesem Jahr wird die Saisoneröffnung erstmals von der Veranstaltungsgesellschaft M3B mit der Messe Bremen und dem Großmarkt ausgerichtet. Das neue Motto des Traditionsfestes: „Moin Moin, Matjes“.