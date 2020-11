Bei der Razzia wurden auch Wohnungen in Bremen durchsucht. (Annette Riedl / dpa)

Ermittler des Bundeskriminalamtes (BKA) führen in diesen Stunden eine Großrazzia in Norddeutschland durch. Durchsucht werden auch Wohnungen und Geschäftsräume in Bremen. Das bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hamburg dem WESER-KURIER. Es gehe, so die Staatsanwaltschaft weiter, um Betäubungsmitteldelikte.

Zuerst hatte „Spiegel Online“ über die Razzia berichtet. Es soll zu mehreren Festnahmen gekommen sein. Laut des Magazins richtet sich das Vorgehen der Beamten gegen ein kriminelles Netzwerk, das in großem Stil Drogen über den Hamburger Hafen eingeführt haben soll. Die Bande soll laut „Spiegel Online“ von Kurden dominiert sein und Kontakte zu einer Bremer Familie unterhalten, die dem Miri-Clan zugerechnet wird.

Die Ermittlungen sollen auf der Auswertung von Chat-Nachrichten beruhen, die eine Spezialeinheit des BKA in Wiesbaden vorgenommen hat. Laut NDR sind dem BKA vor einigen Monaten mehrere Hunderttausend Chat-Nachrichten von französischen Sicherheitsbehörden zur Verfügung gestellt worden. Beamten der Europol war es im Frühjahr gelungen, den Server einer Firma zu hacken, die einen verschlüsselten Chatdienst anbietet und spezielle Smartphones verkauft. Als „Whatsapp für Gangster“ titulierten mehrere Medien den inzwischen geschlossenen Dienst der Firma Encrochat mit Sitz in den Niederlanden.

Eine erste Razzia im Juli in mehreren Ländern hatte die Eurojust, die grenzübergreifende Strafverfahren in der EU koordiniert und ihren Sitz in Den Haag hat, als großen Erfolg bezeichnet. Damals war es allein in Großbritannien zu fast 750 Festnahmen gekommen. 54 Millionen Pfund, umgerechnet rund 60 Millionen Euro, und mehrere Tonnen Drogen waren beschlagnahmt worden. In den Niederlanden hatte die Aktion für großes Aufsehen gesorgt, weil die Behörden dort Folterkammern entdeckt hatten, die zwar noch unbenutzt, aber in isolierten Containern eingerichtet und mit Zahnarztstühlen, Handschellen sowie Heckenscheren und Zangen ausgerüstet waren.