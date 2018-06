Das Clubhaus des Segelvereins Weser zeigt sich neuerdings sehr transparent: Im Erdgeschoss gibt es keine Mauern mehr. (Frank Thomas Koch)

Schon nach ein paar Tagen waren sie komplett vergeben, die preisgünstigen Wohnungen im Neubau an der B 75. „Darum haben sich die Menschen natürlich gerissen“, berichtet Architektin Ebba Lamprecht. So günstigen Wohnraum in so zentraler Lage gebe es eben nicht alle Tage. Zumal auch alles getan worden sei, um das Lärmproblem in den Griff zu bekommen. Zur Verkehrsachse hin gibt es keinen Wohnraum, nur breite Laubengänge. Als „Riegelbau“ hat sogar das gesamte Haus die Funktion einer Lärmschutzwand. Nicht zufällig ist der Neubau an der B 75 mit seinen sieben Geschossen das höchste Gebäude im Ensemble am westlichen Ende des Stephaniviertels.

Trotz regnerischen Wetters stießen die Führungen zum Neubauprojekt „Wohnen vor Stephani“ am Sonntag auf großes Interesse. Zahlreiche Menschen nutzten die Gelegenheit, um am Tag der Architektur mehr zu erfahren über das ambitionierte und inzwischen so gut wie abgeschlossene Bauvorhaben. Fünf Häuser hat das Architektenbüro Hilmes Lamprecht auf dem früheren Areal der Stephani-Schule platziert. Und dabei großen Wert gelegt auf individualisierte Formen in einem eher homogenen Quartier. „Keine Wohnung gleicht der anderen“, sagt Lamprecht. Wie auch kein Haus dem anderen gleicht. Nicht nur die Höhe variiert zwischen drei und sieben Etagen, auch die Grundrisse weichen stark voneinander ab, sogar die Traufen sind mal schräg, mal gerade gehalten. Allen Gebäuden gemein sind indes die hellen Klinkerfassaden, die sich am Sandsteinton der benachbarten Stephanikirche orientieren.

Versetzte Bauweise

Insgesamt gibt es 93 Wohnungen in den fünf Neubauten, teils Mietwohnungen – darunter 24 aus dem sozial geförderten Wohnbau – , teils Eigentumswohnungen. Die Bandbreite der Wohnungsgrößen erstreckt sich von 30 bis 250 Quadratmeter. Dank bodentiefer Fenster und Lichteinfall von drei Seiten handelt es sich laut Lamprecht um „sehr helle Wohnungen“. Was auch an der versetzten Bauweise und den großzügigen Innenhöfen liege. Tatsächlich sind die Wohnungen so hell, dass für die Fenster leicht getöntes Sonnenschutzglas verwendet wurde. Dabei ist jedes Haus eine autarke Einheit. Gemeinsam genutzt wird von allen Bewohnern nur die Tiefgarage, die sich mit 88 Stellplätzen unter dem gesamten Baugrund hinzieht.

Dass es unter den Bewohnern des Stephaniviertels auch skeptische Stimmen gab, verhehlt Lamprecht nicht. Nicht zuletzt aus Rücksicht auf die Nachbarn kam eine durchgehende Häuserfront wie noch in Zeiten der alten Lagerhäuser nicht infrage. Gleichwohl nehmen die „silhouettenhaften Doppelgiebel“ das historische Motiv auf. Anders als bei manch anderem Bauvorhaben sind beim Projekt an der Weser keine Verzögerungen eingetreten. „Haus F liegt im Zeitplan, alle anderen sind früher fertig geworden“, sagt Diplom-Ingenieur Jens Schriever-Abeln.

Deutlich bescheidener als das Neubauprojekt im Stephaniviertel fiel der Umbau des 1913 errichteten Clubhauses des Segelvereins „Weser“ beim Weserstadion aus. Seit August 2017 befindet sich im Erdgeschoss ein neuer gastronomischer Anlaufpunkt, das „Bootshaus am Weserbogen“ von Torsten Pape. Viele Jahre führte das ebenerdige Stockwerk ein vernachlässigtes Schattendasein. Wo früher einmal die Boote untergebracht waren, richtete man später Lagerräume, sanitäre Anlagen, ein Büro und ziemlich breite Flure ein. „Maximal 20 Prozent wurden sinnvoll genutzt“, lautet Papes vernichtendes Urteil. Das hat sich seit dem Umbau gründlich geändert, seither gibt es 50 bis 60 Sitzplätze in der vorher so stiefmütterlich behandelten Räumlichkeit.

Beim Umbau schwebte den Initiatoren vor, zu den architektonischen Formen der ursprünglichen Gestaltung zurückzukehren. Also die Mauern wieder zu entfernen, die man statt der breiten Holztore des Bootshauses eingezogen hatte. Eine relativ leichte Übung, gehörte das kombinierte Club- und Bootshaus doch zu den ersten Bremer Bauten aus Stahlskelettbeton. Statische Probleme gab es also nicht, weil die tragenden Betonpfeiler unangetastet blieben. Ersetzt wurden die Mauern durch große Fenster, die den Gästen einen unverstellten Blick auf die Weser gewähren. Dabei wollte es Pape gemütlich, aber auch authentisch haben. „Die Idee war: Der Gastraum sollte wirken wie ein luftiger Bootsschuppen, in den man Tisch und Stühle gestellt hat.“

Anders als die Konkurrenz verzichtet Pape auf eine eigene Website, noch nicht einmal zur Eröffnung hat er die Werbetrommel gerührt. Erstaunlicherweise hat sich das neue Angebot trotzdem herumgesprochen. "Die Mundpropaganda funktioniert", sagt der 52-Jährige, der zuvor als Betriebsleiter im benachbarten Café Ambiente gearbeitet hat und das Café Centro in der Thalia-Buchhandlung betreibt. Laut Tim Giesler, Vorsitzender des SV Weser, bettet sich Papes Restaurant in ein neues Konzept, mit dem sich der Verein behutsam öffnen will. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes nach allen Seiten – jetzt kann die Öffentlichkeit auch quer über das Vereinsgelände an der Weser flanieren.

Insgesamt waren am Tag der Architektur zehn Bauten in Bremen zu sehen, darunter das neue Gemeindezentrum Unser Lieben Frauen in Schwachhausen und die Seniorenwohnanlage auf den Grundmauern des früheren Wasserturms in Walle.