Enge Gemeinschaftstänze sind auf Hochzeiten derzeit nicht möglich. Das sehen auch die türkischen Veranstalter so. (123RF)

Große Hochzeitsfeiern mit mehreren hundert Teilnehmern, wie sie häufig in türkischen und arabischen Familien gefeiert werden, waren in der jüngsten Vergangenheit immer wieder Auslöser von Corona-Infektionen mit zahlreichen Betroffenen. In der Stadt Hamm – ebenso wie Bremen als Risikogebiet eingestuft – konnten fast 200 Infektionen auf solch eine Feier zurückgeführt werden. In Bremen verstieß vor wenigen Tagen eine Hochzeitsfeier in Gröpelingen mit rund 400 Teilnehmern gegen die zu diesem Zeitpunkt geltende Corona-Verordnung und wurde von der Polizei aufgelöst. Dem Veranstalter drohen neben Geldstrafen nun auch weitergehende Sanktionen, wie der Entzug der Betriebserlaubnis für seinen Saal.

Mehmet Bogatekin findet solche Konsequenzen sehr richtig. „Es kann nicht sein, dass ein einzelner Veranstalter uns alle in Verruf bringt“, sagt Bogatekin, der in Walle im Immobilienkomplex des ehemaligen Waldau-Theaters seit 2012 den Kristal Event Palast betreibt. Und mit „uns“ meint er zum Beispiel Kollegin Talin Güler, die in Mahndorf 2006 das Platinpark Eventcenter gegründet hat. Auch Mustafa Kilic, der erst in diesem Jahr in Hemelingen sein Visal-Center eröffnete, und Deniz Saray mit seinem Saal in Oslebshausen zählen zu der kleinen Gruppe türkischstämmiger Saalbetreiber, die sich regelmäßig untereinander austauscht.

Bis zu 1000 Menschen können in normalen Zeiten an jeder der Adressen feiern. Doch das gab es zuletzt Anfang März. Seitdem ist das Geschäft wegen Corona zunächst komplett heruntergefahren worden. Ab Juni waren dann wieder Feiern mit bis zu 250 Gästen und umfassendem Hygienekonzept möglich. Als die Corona-Inzidenz in Bremen Ende September auf über 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen kletterte, galt eine Begrenzung auf 50 Personen. Mit der am Mittwoch überschrittenen Marke 50 pro 100.000 sind nur noch 25 Feiernde zugelassen. „Wir haben jetzt bis auf Weiteres erst mal alle Veranstaltungen abgesagt“, erklärt Bogatekin.

Niemand feiert mit 50 oder weniger Personen

Schon die Einschränkung auf 50 Feiernde hat den Saalbetreibern nach eigenem Bekunden das Geschäft genommen. Und mit ihnen den Floristen, Musikern, Cateringanbietern, Konditoren und zahlreichen anderen Anbietern, die für große Feiern regelmäßig in Anspruch genommen werden. „In unseren Räumen feiert niemand mit 50 oder weniger Personen, das ist albern“, sagt Güler. Die zuvor geltende Grenze von 250 sei hingegen verkraftbar gewesen. „Damit kommen wir noch über die Runden“, meint Bogatekin.

Was die Saalbetreiber besonders stört, ist die Bewertung ihrer Feiern als rein privates Vergnügen. „Bei uns Moslems ist die Hochzeitsfeier keine verzichtbare Party“, sagt Kilic. Zum Beispiel sei es Paaren häufig erst mit dem verbindlichen Hochzeitstermin möglich, einen gemeinsamen Hausstand zu gründen und zusammen zu ziehen. „Die standesamtliche Trauung genügt dafür nicht.“ An die Hochzeitstermine seien darum nicht selten Mietverträge geknüpft. „Ich kenne Paare, die jetzt seit dem Frühjahr Miete für eine Wohnung bezahlen, in die sie nicht einziehen können“, sagt Kilic. Die Saalbetreiber sehen die Hochzeiten daher eher als Kulturveranstaltung, für die bis vor wenigen Tagen noch andere Größenordnungen möglich waren als für private Parties. „Auf eine Geburtstagsfeier kann man verzichten, aber heiraten müssen die Menschen“, sagt Güler.

Feiern mit bis zu 250 Personen halten alle vier Veranstalter für verantwortbar, sobald die Infektionszahlen wieder unter der Inzidenzgrenze von 50 je 100.000 Einwohner fallen. Gemeinsam haben sie ein umfassendes Hygienekonzept für ihre Säle ausgearbeitet. Es sieht nicht nur Gästelisten vor, sondern auch Temperaturkontrollen am Eingang, genaue Tischordnungen, abgetrennte Tanzflächen für festgelegte Gruppen, dazu eine Maskenpflicht, sobald der Sitzplatz verlassen wird. Alkohol werde ohnehin nicht ausgeschenkt. „Wir haben doch selber das größte Interesse daran, dass aus diesen Hochzeiten keine Superspreader-Veranstaltung wird“, sagt Bogatekin und versichert, dass auf die Einhaltung dieses Konzept stets geachtet wurde.

Im Gesundheitsressort berichtet Sprecher Lukas Fuhrmann von anderen Erfahrungen und verweist auf türkische Hochzeitsfeiern mit unvollständigen Gästelisten, bei denen ohne Masken ausgelassen enge Volkstänze veranstaltet wurden. „Wir haben zahlreiche Ausnahmeanträge der Saalbetreiber erhalten, denen wir deswegen nicht entsprechen konnten.“ Bogatekin und seine Mitstreiter fühlen sich damit zu Unrecht an den Pranger gestellt. Das Problem sei, dass die Menschen trotz der Verbote ihre Hochzeitsfeier in die eigene Hand nähmen und irgendwo in Hinterzimmern und Shisha-Bars feierten, ohne jedes Hygienekonzept. „Ich kann auch nicht verstehen, was in deren Köpfen vorgeht, aber dafür werden wir mitverantwortlich gemacht. Obwohl wir damit nichts zu tun haben.“