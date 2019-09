Jens Neumann steht auf der 550 Madison Avenue in New York City und schaut nach oben. 197 Meter hoch ist das Gebäude. Dort muss er hinein. Sony sitzt hier, und auf Sony setzt Neumann, Mitte 20, alle seine Hoffnungen. 5000 D-Mark kostet ihn der Trip, für vier Tage reicht das Geld. Dann ist er pleite. Neumann muss die Manager davon überzeugen, dass er einen Hit im Gepäck hat. Dass er die Charts stürmen wird. Dass er dem Konzern viel Geld einbringt.

Aber jetzt muss er erst einmal rein in diesen Wolkenkratzer. Nur lässt man ihn nicht. Ein paar Mal blitzt er unten am Empfang ab. Rein kommt nur, wer hier arbeitet, jemanden im Hause kennt oder einen Termin hat. Neumann, der Junge aus Bremen, erfüllt keine dieser Voraussetzungen und will schon fast aufgeben, als er auf der Rückseite entdeckt, wie eine Putzfrau ihren Wagen in einen Fahrstuhl schiebt. Neumann spricht sie an, „textet sie zu“, wie er heute sagt. Schließlich nimmt sie ihn mit in den 34. Stock. Von dort muss Neumann sehen, wie er alleine weiterkommt.

Tatsächlich sitzt er irgendwann einem Sony-Manager gegenüber. „Der findet den Song zwar Mist“, sagt Neumann, ist aber ganz angetan von diesem frechen und selbstbewussten Deutschen. Der Manager verschafft Neumann Termine bei anderen Plattenfirmen in New York, die Neumann an seinem letzten Tag in der Stadt abklappert. Das Happy End fällt trotzdem aus. Seinen vermeintlichen Hit „Marilyn Monroe“ will keiner veröffentlichen.

„Coco Jambo“ war ein Mega-Hit

Die Geschichte vom Sony-Gebäude, dem Fahrstuhl und der vermeintlichen Niederlage, die er irgendwann als seinen größten Sieg empfindet, erzählt Neumann oft, wenn er heute von Firmen als Redner eingeladen wird. Neumann, 52 inzwischen und Unternehmer, Dozent, Berater und Trainer, hat viel zu erzählen. Neumann hat Bremen Mitte der 90er-Jahre die erste Top-10-Band beschert. Gemeinsam mit dem Produzenten Kai Matthiesen war er die treibende Kraft hinter Mr. President. Deren Song „Coco Jambo“ war ein Mega-Hit, in über 60 Ländern in den Top 10. Als die große Zeit von Mr. President Anfang 2000 vorbei war, hatte die Band über 60 Goldene und Platin-Platten eingesammelt. Eine davon hängt heute noch in Neumanns Büro in der Böttcherstraße. Als Erinnerung an aufregende Zeiten.

Er hat viel gelernt in diesen wilden Jahren, und diese Erfahrungen gibt er heute gern weiter. Einfach. Machen. Das ist so ein Leitsatz von ihm. Tatsächlich hat er einfach immer gemacht. Hatte einfach mal im Freundes- und Bekanntenkreis angekündigt, eine Bremer Band in die Charts zu bringen. „Ich hatte zwar null Ahnung, aber eine ziemlich große Klappe“, sagt er. Und so telefoniert er „24 Stunden am Tag“, ruft in jeder Disko an, immer auf der Suche nach Gigs für die Band. Zieht durch die Bremer Diskotheken, um so ähnlich wie Dieter Bohlen heute im Fernsehen Mitglieder für die Band zu casten. Er schaut: Wer ist am flippigsten angezogen? Wer tanzt am coolsten?

In der Lila Eule entdeckt er T-Seven, heute als Judith Hildebrandt bekannt. T steht damals für Techno, Seven, weil Julia sich am liebsten im Stile der 70er kleidet. Zweite Frau in der Band wird Lady Danii alias Daniela Haak, Neumann lernt sie im Modernes kennen. Mit dem Rapper Sir Prophet tingelt das Trio fortan durch die Clubs. Irgendwann hat Neumann 90 000 Mark Miese angehäuft. Die Spaghetti von Aldi müssen in dieser Zeit für drei Tage reichen, und der nächste Versuch, der Song „Up‘n away“, sollte besser ein Hit werden. Wurde er dann auch, weil die Lufthansa ihn für ihre Werbung haben wollte. Lufthansa hatte junge Leute als potenzielle Kunden entdeckt. 100 000 Mark bringt der Lufthansa-Deal Mr. President ein, ausgezahlt in Form von Flügen. Zu Konzerten hin- und wieder wegzukommen ist nun kein Problem mehr.

Spätestens jetzt ist Neumann überzeugt: Mit etwas Glück, „zur rechten Zeit am rechten Ort“ und einem starken Willen kann der Mensch verdammt viel erreichen. Neumann und Mr. President sind zur rechten Zeit am rechten Ort. Deutschland hat den Eurodance nicht nur entdeckt, sondern geboren und perfektioniert. „Die Amis sind zu uns gekommen und haben gefragt: Wie geht dieser Sound?“, sagt Neumann. Eurodance ist das heißeste Ding im Land, Partygänger lieben Snap, DJ Bobo, Culture Beat oder Dr. Alban. Und bald auch Mr. President. Die Erfolgsformel ist so schlicht wie genial. 120 bis 150 Beats pro Minute im 4/4-Takt. Synthesizer und Drumcomputer rollen den Klangteppich aus, über den eine Stimme (immer der Mann) rappt und eine zweite Stimme (immer die Frau) den Refrain singt. Mr. President hat einen Hit nach dem anderen. Und dann nicht mehr. Eurodance war „ausgelutscht“, um es mit Neumanns Worten zu sagen. „Man war zu starr, hat sich nicht weiterentwickelt.“

Als „Edutainer“ auf der Aida

Er hat daraus seine Lehren gezogen. Nach „zwei Jahren Wundenlecken“, Neumann versucht es mit Rockmusik, die er privat auch viel lieber hört, entdeckt er seine Leidenschaft fürs Video machen wieder. Schon vor und während der Zeit von Mr. President war er bei Drehs dabei gewesen, hatte an Konzepten, Stories und Visualisierungen mitgearbeitet. Er macht Videoproduktionen zu seinem neuen Brotjob.

„Das war schon eine ziemlich geile Zeit“, sagt Neumann über seine Jahre als einer der erfolgreichsten Bandmanager des Landes. Vielleicht, denkt er, schreibt er all die Geschichten irgendwann auch einmal auf. Wie DJ Bobo ihnen damals geholfen hat. Wie es sich anfühlt, vor Managern zu sitzen, die Millionen mit Künstlern wie Madonna oder Michael Jackson verdient haben. Und wie sein eigenes Geld nach Mr. President ziemlich schnell wieder weg war.

Bis dahin erzählt er von diesen Geschichten. Manchmal auch auf dem Kreuzfahrer Aida, dort ist er schon ein paar Mal als „Edutainer“ gebucht worden. Er erklärt den jungen Leuten dann zum Beispiel, wie schwer es ist, Youtube-Star zu werden. Für viele ist das heute der Traumjob schlechthin. Neumann wäre der Letzte, der vorsätzlich Träume zerstört. Aber er spricht die Wahrheit aus. Und die ist, dass man alles dafür tun muss, wenn man es schaffen will. Dass man sich mit Haut und Haaren seiner Sache verschreiben muss. So wie er damals im Fahrstuhl, Anfang der 90er in New York im Sony-Building.