Zwei Präparate der "Pille danach". (Daniel Reinhardt)

Pille vergessen, Kondom gerissen oder ganz auf Verhütungsmittel verzichtet: Wie im Bund greifen auch in Bremen und Niedersachsen immer mehr Mädchen und Frauen auf die Pille danach zurück. Seit rund vier Jahren ist die Notfall-Verhütung ohne Rezept in den Apotheken erhältlich – die Absatzzahlen haben sich seitdem nahezu verdoppelt. „2014 wurden 2144 Packungen auf Rezept abgegeben, vier Jahre später gingen 4098 über den Verkaufstresen“, sagt Isabel Justus, Geschäftsführerin der Bremer Apothekerkammer. Die Zahlen stammen von einem Großhändler, der die Apotheken im kleinsten Bundesland beliefert.

Bremen liegt damit voll im Bundestrend: Laut der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände ist die Pille danach im Jahr 2017 insgesamt 808 000 Mal verkauft worden. Im Vergleich zu 2014 – dem letzten Jahr vor der Abschaffung der Verschreibungspflicht – ist das ein Plus von rund 70 Prozent. Damals wurde das Mittel 475 000 Mal von Ärzten verordnet. Die niedersächsische Kammer kann keine konkreten Zahlen nennen, sie geht aber von einem ähnlichen Anstieg aus, wie Sprecherin Anja Hugenberg bestätigt.

Mit der Abschaffung der Rezeptpflicht wollte der Gesetzgeber Frauen einen niedrigschwelligen und möglichst einfachen Zugang zur Pille danach verschaffen. „Vorher mussten sie sich ein Rezept vom Arzt ausstellen lassen, was am Wochenende lange Anfahrtswege und Wartezeiten bedeuten kann“, sagt die Bremer Kammer-Chefin. Je früher eine Frau die Pille danach einnehme, desto geringer sei das Risiko einer ungewollten Schwangerschaft. Internet-Apotheken dürften sie nicht verkaufen, da ein rechtzeitiges Eintreffen nicht sichergestellt sei. Die Pille danach hemmt oder verhindert den Eisprung, sodass keine Befruchtung stattfinden kann. Zwei Wirkstoffe gibt es, die Präparate kosten zwischen 20 und 32 Euro. Sie wirkten jeweils bis zu 72 oder 120 Stunden nach dem Geschlechtsverkehr.

Warum sich die Abgabezahlen verdoppelt haben, darüber herrschen Unklarheit und Streit – zwischen Apothekern und Frauenärzten. Kerstin Schwarzer, Vorsitzende des Bremer Berufsverbands der Frauenärzte: „Ich vermute, dass die Abschaffung der Rezeptpflicht und diese enorm gestiegenen Abgabezahlen etwas mit Lobbyarbeit und mit mangelhafter Beratung zu tun haben. Viele der Frauen, die sich die Pille danach in der Apotheke holen, hätten sie womöglich nicht gebraucht“, vermutet die Gynäkologin.

Notfall-Pille ist nicht immer notwendig

Eine Verhütungspanne bedeute nicht automatisch, dass die Notfall-Pille notwendig sei. Ausschlaggebend seien etwa die Zyklusphase, Verhütungsmethode und andere Umstände, zu denen die Frauen ausführlich befragt werden müssten. „Das hat oft Züge von Detektivarbeit. Und das sind fachliche Themen, von denen ich nicht weiß, ob sie tatsächlich am Apotheken-Tresen in aller Ausführlichkeit besprochen werden“, so Schwarzer. Beratung und Verordnung gehörten in die Hände von Frauenärzten.

Ein Argument des Gesetzgebers für die Freigabe sei zudem gewesen, dass die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche sinke, so die Frauenärztin. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts hat es 2017 einen Anstieg um 2,5 Prozent gegeben. Schwarzer: „Interessant ist auch, dass das Aus der Rezeptpflicht ziemlich gleichzeitig mit der Zulassung des teureren Wirkstoffs kam.“

Die Apothekenverbände weisen den Vorwurf mangelnder Beratung zurück: „Die Apotheker haben sich in speziellen Schulungen gezielt fortgebildet und beraten fundiert zur Anwendung der Pille danach sowie zu weiteren Fragen der Verhütung“, betont die Sprecherin der niedersächsischen Apothekerkammer. Die Bundesapothekerkammer habe einen Beratungsleitfaden dazu entwickelt.

Große Wissenslücken bei Verhütung

Apotheker Thomas Real hat in den Beratungsgesprächen teilweise große Wissenslücken zu Verhütung, weiblichem Zyklus und Geschlechtsverkehr festgestellt. „Solche Wissenslücken sind vor allem bei den 16- bis 18-Jährigen auffällig.“ Im vergangenen Jahr hat der Apotheker 155 Frauen zwischen 15 und 49 Jahren zur Pille danach beraten, mit zwei Dritteln sei die Gruppe der 20- bis 30-Jährigen am größten gewesen. 60 Prozent hätten eine Kondompanne als Grund für die Pille danach genannt, 30 Prozent hätten nach eigenen Angaben gar nicht verhütet, der Rest habe Einnahmefehler bei der Pille und anderes angegeben.

„Anliegen der Beratung ist vor allem auch, das Thema Verhütung bei den Frauen bewusster zu machen – nicht nur im Hinblick auf eine ungewollte Schwangerschaft“, betont Real. „Ein sorgloser Umgang bedeutet nämlich auch ein hohes Risiko, sich mit sexuell übertragbaren Erkrankungen zu infizieren. Diese Gefahr ist vielen jungen Menschen heute nicht mehr präsent – mit der Folge, dass die Zahlen dieser Infektionen wie etwa Syphilis seit Jahren ansteigen“, sagt der Apotheker.