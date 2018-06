Bremen mangelt es an Mut, Tatkraft und Durchsetzungsvermögen. Viele Politiker geben nur leere Versprechungen. (Christina Kuhaupt)

Es gibt ein politisches Amt in Bremen, um das sich seit Jahren viele reißen. Sie legen es darauf an, ein Minister zu sein, ein Ankündigungsminister. Möglichst groß soll die Welle immer sein, die gemacht wird, und ganz egal, wenn sie am Ende verebbt. Für den Moment war‘s schön, das Scheinwerferlicht, die Anerkennung. Der redet nicht rum, sondern tut was, heißt es dann, super Typ, ein Macher. Wenn später nichts oder nur wenig dabei rauskommt, geschenkt, was soll‘s, oft merkt das noch nicht einmal jemand.

Beispiele für solche Schaumschlägereien gibt es in Bremen viele. Zuletzt war es der Domshof, der für die Profilbildung des politischen Personals herhalten musste. Ein großer Aufschlag zu Anfang, hochmögende Herrschaften, die den Platz in Bremens Mitte umkrempeln wollten. Allen voran der Bürgerschaftspräsident, im Gefolge die Spitzen der Verwaltung und Anrainer des Domshofs. Frohgemut wurden die Pläne ausgebreitet – seht her, war die Botschaft, wir packen das an. Das Echo in den Medien war groß. Danach: Funkstille. Nichts passierte, niemand fühlte sich zuständig.

Klägliche Resultate

Erst als die Presse das Thema noch einmal aufnahm und kühl das Scheitern der Pläne konstatierte, regte sich wieder was. Aus den Trümmern ließ sich schließlich noch etwas machen. Der Bürgermeister zog die Causa im Namen des Senats forsch an sich, erteilte Weisungen und wollte Ergebnisse sehen. Für diesen Moment hatte er in den Zeitungen einen Punkt gemacht, aber eben nur für den Moment, denn wenig später das klägliche Resultat: Man könnte ja mal ein paar Bänke aufstellen, man könnte, vielleicht...

So werden Erwartungen geweckt und immer wieder enttäuscht. Das politische Personal verliert an Glaubwürdigkeit, wenn es maulheldenhaft Tatkraft vorspielt, aber keine Muskeln dafür hat. Das ist gefährlich, denn irgendwann hört niemand mehr zu.

Nächstes Beispiel, es betrifft die Opposition. Die Spitze der Bremer CDU lädt zur großen Pressefahrt aufs Schiff. Ziel ist der Neustädter Hafen. Nach Vorstellung der Christdemokraten sollen dort für 15.000 Menschen Wohnungen gebaut werden. Was war das vor einem halben Jahr für eine Nachricht, wie dick war die Überschrift! Doch hat man je wieder etwas davon gehört? Hat der neue Spitzenkandidat der CDU den Vorschlag seiner Parteifreunde aufgenommen und weiterentwickelt? Hat er nicht. Still ruht das Wasser im Neustädter Hafen. Dabei war der Vorschlag gar nicht mal schlecht, er wies in die richtige Richtung. Doch kaum hatte sich der erste Widerstand formiert, knickte die Partei schon wieder ein. Nicht der Vorschlag war lächerlich, sondern die Art, wie damit umgegangen wurde. Soll das die Alternative zur Regierung sein?

Ein Plan ohne Substanz

Der Bürgermeister noch einmal: Er will die Brebau kaufen. Die zweitgrößte Wohnungsgesellschaft in Bremen, so die groß inszenierte Ankündigung vor mehr als einem Jahr, soll komplett in die öffentliche Hand übergehen. Die Stadt erhofft sich davon verbesserte Möglichkeiten, bei dem dringend notwendigen Bau von Wohnungen und öffentlichen Einrichtungen auf städtische Grundstücke zurückgreifen zu können. Ein Argument, das plausibel klingt, offenbar aber nicht sticht, denn geschehen ist nichts, nichts Bemerkbares jedenfalls. Das Rathaus schweigt, und im Finanzressort kräuseln sie auf Anfrage nur die Stirn – schwierig, ganz schwierig! War es also nur Effekthascherei? Ein Plan ohne Substanz, der einfach mal ausposaunt wurde?

Das letzte Beispiel ist eine Eselei, Ausweis politischen Unvermögens. Joachim Lohse, designierter Ex-Senator, schlägt den Bau von zwei Fahrradbrücken über die Weser vor. Man kann davon halten, was man will, wie das Projekt ins Aus trudelte, war einfach nur peinlich. Lohse, den die Grünen schon länger als Belastung empfinden und nun loswerden, hatte etwas auf die Tagesordnung gesetzt, was mitnichten das Hirngespinst eines grünen Bau- und Umweltsenators war. Die Brücken gehören zu den Vorhaben des Verkehrsentwicklungsplans. Lohse hätte die Unterzeichner des Plans, darunter neben SPD und Grünen auch die CDU, die Handelskammer, der ADAC, einspannen können, er hätte es zumindest versuchen müssen. Stattdessen wählte er den Alleingang, und wieder war binnen kurzer Zeit die ganze Aufregung umsonst.

Es gibt die echten, die großen Probleme in der Stadt. Sie fehlen in dieser Auflistung. Was die Beispiele aber zeigen, das ist der Mangel an Mut, Tatkraft und Durchsetzungsvermögen. Stattdessen oft nur hohles Gerede.