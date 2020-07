Der Ortsteilatlas zeigt unter anderem Daten zu Impfquoten in den Bremer Stadt- und Ortsteilen. (Tom Weller/dpa)

In Gröpelingen liegt die mittlere Lebenserwartung von Männern bei 74,3 Jahren, in Schwachhausen sind es 81,5 Jahre. Ein wenig geringer fällt die Differenz zwischen der niedrigsten und höchsten Lebenserwartung bei den Frauen im Stadtteilvergleich aus – in Gröpelingen sind es 79,8 und in Schwachhausen 85,7 Jahre. Dennoch ist der Unterschied deutlich und beträgt mehrere Jahre. Die Daten zur Lebenserwartung beziehen sich auf den Zeitraum von 2009 bis 2018 – sie stellen nur einen Ausschnitt des statistischen Materials zum Themenbereich Gesundheit dar, der jetzt in den digitalen Ortsteilatlas des Statistischen Landesamts neu aufgenommen wurde.

Das Besondere an den Kennzahlen, die in dem Online-Portal veröffentlicht werden: Sie können für Orts- und Stadtteile sowie in Zeitverläufen abgerufen und damit in ihrer Entwicklung über mehrere Jahre hinweg miteinander verglichen werden. Außerdem gibt es interaktive Karten, in denen je nach Thema ebenfalls Orts- sowie Stadtteile angezeigt und angeklickt werden können, innerstädtische Gesundheitsunterschiede werden sichtbar.

Die meisten übergewichtigen Kinder kommen aus Gröpelingen

Neben der Lebenserwartung gibt es im neuen Themenbereich Gesundheit unter anderem statistische Daten zum Übergewicht bei Kindern. Auch bei diesem Punkt zeigen sich deutliche Unterschiede im Vergleich der Bremer Stadt- und Ortsteile. Gröpelingen etwa hat danach mit 18 Prozent den höchsten Anteil übergewichtiger Kinder, Schwachhausen mit fünf Prozent den geringsten Wert. Diese Daten werden jeweils zum Zeitpunkt der Schuleingangsuntersuchungen durch das Gesundheitsamt Bremen ermittelt.

Der Online-Atlas zeigt auch, dass es innerhalb der Stadtteile teilweise große Unterschiede gibt: „Im Stadtteil Osterholz etwa konnten 94 Prozent der Kinder, die bei der Schuleingangsuntersuchung einen Impfpass vorgelegt haben, eine zweimalige Masern-Impfung nachweisen. In den zugehörigen Ortsteilen Ellener Feld und Osterholz sind es 89 beziehungsweise 98 Prozent“, heißt es in einer Mitteilung. Zwei Masern-Impfungen werden empfohlen und bieten den effektivsten Schutz vor der Infektionskrankheit.

Der Ortsteilatlas Bremen (www.statistik.bremen.de/ortsteilatlas) zeigt zu derzeit etwa 20 Bereichen statistische Daten: Neben Gesundheit gehören dazu unter anderem die Rubriken Bevölkerungsbewegung, Sozialleistungen, Migrationshintergrund, Geburten und Sterbefälle, Kirche, Bildung, Erwerbstätigkeit, Verkehr, Bundestags- und Bürgerschaftswahlen. Wie für den neu aufgenommen Themenbereich werden die Kennzahlen in zeitlichen Verläufen und in interaktiven Karten dargestellt.