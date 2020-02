Das Sprachniveau der Kita-Kinder ist von Stadtteil zu Stadtteil nach wie vor sehr unterschiedlich. (Monika Skolimowska /dpa)

Fast zwei Fünftel der Kinder in Bremen hatten 2019 in ihrem letzten Kita-Jahr erhebliche Sprachschwierigkeiten und brauchten Nachhilfe. Damit sinkt der Anteil der Kinder, die Probleme mit dem Sprechen haben, erstmals seit 2013. Das geht aus einer Übersicht über die sogenannte Sprachstandsfeststellung hervor, die am Mittwoch in der Bildungsdeputation diskutiert wurde. In Bremerhaven brauchte demnach die Hälfte der Kinder zusätzliche Förderung. Ermittelt wird dieser Anteil mit dem sogenannten Cito-Test, den Kinder im Jahr vor der Einschulung durchlaufen. Zeigen sich Mängel, sollen diese nach Möglichkeit in den Kitas mit Sprachfördermaßnahmen behoben werden.

Die Ergebnisse aus dem vergangenen Jahr stellen insgesamt eine minimale Verbesserung zum Vorjahr dar: In Bremen waren 2018 bei 39 Prozent der Kinder Schwächen festgestellt worden, in 2019 waren es knapp 37 Prozent. In Bremerhaven ist eine Verbesserung von fast 54 Prozent auf knapp 52 Prozent zu verzeichnen. Allerdings warnt die Behörde in ihrer Auswertung, die Daten zu genau miteinander zu vergleichen: Die Testverfahren in Bremen und Bremerhaven werden unterschiedlich gehandhabt.

Auch wenn die Kurve abwärts zeigt, sind die Unterschiede in den Stadtteilen weiterhin sehr groß: Während in Borgfeld knapp sechs Prozent der Kita-Kinder Förderung benötigen, sind es in Gröpelingen 68 Prozent. Damit ist in Gröpelingen der Anteil der Kinder mit Sprachmängeln im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. „Die Spannbreite in Bremen ist sehr groß“, betonte eine Behördenvertreterin. Die Auswertung zeige auch, dass keiner der Bremerhavener Stadtteile niedrigere Quoten habe als der Bremer Durchschnitt. „Ich glaube nicht, dass Bremerhaven das alleine schaffen kann“, erklärte daraufhin Hauke Hilz (FDP). „Da muss das Land unterstützen.“ Aus seiner Sicht müsse das beispielsweise mit kontinuierlichen Fortbildungen der Erzieherinnen und Erzieher geschehen.

Schulung mit Zusatzstunden außerhalb der Gruppe

Aktuell werden Kinder mit einem Förderbedarf vermehrt in einem sogenannten additiven System, also mit Zusatzstunden außerhalb der Gruppe, geschult. „Diese Maßnahmen reichen nicht aus“, erklärte eine Behördenvertreterin in der Deputationssitzung. Demnach sei eine Strategie, in der Kinder rund um die Uhr und mehr oder weniger nebenher unterrichtet werden, weitaus effektiver. Senatorin Claudia Bogedan (SPD) erklärte zudem, dass aktuell ein einheitliches Dokumentationssystem entwickelt wird, mit dem die Sprachförderung in den Kitas verbessert werden soll. „Wir haben einen großen Handlungsbedarf.“ Wie genau diese Weiterentwicklung aussehen könnte, ließ sie am Mittwoch offen.

Noch ist in Sachen Sprachförderung keine optimale Lösung gefunden, da waren sich die Deputierten einig. Solveig Eschen (Grüne) betonte, dass Tests über das Können der Kinder eigentlich viel früher angesetzt werden müssten, um so auch den Vorlauf vor der Einschulung auszunutzen. Das ist auch für die Sprecherin des Personalrats Schulen, Angelika Hanauer, ein deutliches Problem: „Das alles ist viel zu spät und viel zu wenig.“ Wenn Kinder nur im letzten Jahr vor der Einschulung konsequente Unterstützung bekämen, reiche das nicht aus. Wer dann noch in der ersten Klasse Sprachprobleme habe, sei von Anfang an im Nachteil. „Das zieht sich über die gesamte Schullaufbahn“, so Hanauer. „Da muss ein riesiger Ruck passieren, bis sich etwas ändert.“

Mehr zum Thema Notdienste und ständige Personalwechsel Eltern kritisieren fehlende Erzieher in Bremer Kitas Was bedeutet es im Alltag, wenn es nicht genügend Erzieher in Bremer Kitas gibt? Eltern berichten ... mehr »

Wie sinnvoll die Zusatzstunden in der Kita sind, ist laut Behörde kaum zu erfassen. Sandra Ahrens (CDU) betonte zudem, dass viele Maßnahmen in den Kitas am Faktor Zeit scheiterten: Wo Erzieherinnen und Erzieher fehlten und die Kita-Gruppen ohnehin überfüllt seien, fiele die Sprachförderung hinten runter.

Ob die Förderung Wirkung zeigt, lässt sich aus erneuten Tests der Bremer Kinder zu Beginn der ersten Klasse nur bedingt ablesen: 2019 hatten 58 Prozent der Kinder, die ein Jahr zuvor Probleme hatten, weiterhin Sprachschwierigkeiten. Konkret waren das zu Beginn des laufenden Schuljahres 1647 Erstklässler.