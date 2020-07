Einsatzkräfte der Polizei stehen am Gebäude NW2, auf dessen Dach der Verdächtige geflüchtet war. (Christina Kuhaupt)

Nach einer Gewaltattacke mit einer Eisenstange hat ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften am Freitag mehr als fünf Stunden lang den Campus der Bremer Uni abgeriegelt. Der Täter, nach Polizeiangaben ein 64-jähriger Mann, hatte demnach am Morgen im Gebäudetrakt der Naturwissenschaften, NW 2, einen 50-Jährigen angegriffen und verletzt. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Der Täter soll auch versucht haben, eine 52 Jahre alte Frau anzugreifen, ehe er sich auf das Flachdach des Gebäudes flüchtete. Der Notruf habe die Leitstelle um 8.50 Uhr erreicht.

Der verletzte 50-Jährige konnte das Krankenhaus laut Polizei am Mittag wieder verlassen und wurde vernommen. Um 14.10 Uhr teilte Polizeisprecher Nils Matthiesen an der weiträumigen Absperrung des NW 2 mit, der 64-Jährige sei von Spezialkräften unverletzt auf dem Dach festgenommen worden, „eine Waffe“ sei beschlagnahmt worden. Auch in einer Pressemitteilung vom späten Nachmittag war noch die Rede davon, „nach ersten Erkenntnissen“ handle es ich dabei um eine Eisenstange.

Über soziale Netzwerke hatte sich vormittags rasch die Nachricht verbreitet, an der Uni sei ein Überfall mit einer Axt verübt worden. Die Polizei, die parallel via Kurznachrichtendienst Twitter über den Einsatz informierte, erreichte diverse Fragen, vor allem zur Verkehrsführung und die flehentliche Aufforderung: „Bitte nicht erschießen!“ Spezialkräfte suchten das NW 2, einen maroden Betonbau aus den Anfängen der Bremer Uni vor 50 Jahren, nach „weiteren Beteiligten“ ab.

Ein Sondereinsatzkommando war vor Ort. (Christina Kuhaupt)

Nach Informationen des WESER-KURIER sagte die Universität zumindest eine für Freitag angesetzte Klausur in Mikroökonomie ab. Die Uni hatte Beschäftigte und Studierende frühzeitig gewarnt. „Eigentlich wollten wir heute Morgen in einem der Labore im NW 2 arbeiten“, sagte Amin Avdestani, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich Biologie und Chemie. Stattdessen erreichte ihn und fünf Doktorandinnen sowie Doktoranden die E-Mail der Unileitung, dass sie sich von dem Gebäude an der Bibliothekstraße fernhalten sollten.

Noch eine Stunde vor der Festnahme hieß es von der Polizei, man wisse nicht, mit wem man es zu tun habe und welche Beweggründe der Täter habe. Auch am Ende des Tages blieb ungeklärt, in welchem Verhältnis Täter und Opfer stehen, was das Motiv und wie der Tatablauf war. Neben bewaffneten Spezialeinsatzkräften war laut Polizeisprecher Matthiesen auch eine „Verhandlungstruppe“ der Polizei am Ort des Geschehens, um den 64-Jährigen dazu zu bewegen, das Dach freiwillig zu verlassen, was offenbar nicht gelang.

Dutzende Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten säumten die Straßen im weiten Umkreis. Wie viele Einsatzkräfte beteiligt waren, wollte die Polizei nicht mitteilen. Die Universitätsallee war zwischen Bibliothekstraße und Wiener Straße stadteinwärts gesperrt. Der Einsatz zumindest der Spurensicherer dauerte bis in die frühen Abendstunden, unterdessen hielten auch die Verkehrsbeeinträchtigungen an.

++ Dieser Artikel wurde um 19.51 Uhr aktualisiert. ++