An der Uni Bremen läuft derzeit ein Großeinsatz der Polizei. (Björn Hake)

Aktuell findet auf dem Campus der Universität Bremen an der Bibliotheksstraße ein Polizeieinsatz statt. Es ist laut der Bremer Polizei zu einer Körperverletzung gekommen, nach der der Verdächtige auf das Dach eines Gebäudes geflüchtet ist. Eine Person befinde sich in medizinischer Behandlung. Im Internet kursierende Gerüchte, dass der Täter mit einer Axt bewaffnet sei, bestätigte die Polizei nicht. Die Polizei bittet darum, der Uni fernzubleiben und den Einsatz nicht zu stören. Die Universitätsallee ist derzeit in beide Fahrtrichtungen zwischen Wiener Straße und der Bibliothekstraße für den Verkehr gesperrt. Aktuell bestehe keine Gefahr für Außenstehende. Die Polizei bittet darum, keine Fotos und Videos vom Einsatzgeschehen zu veröffentlichen.

Die Uni rät in einem Tweet, Abstand zum Gebäude NW2 zu halten.

++ Weitere Informationen in Kürze. ++