An der Uni Bremen läuft derzeit ein Großeinsatz der Polizei. (Christina Kuhaupt)

Nach einer Körperverletzung auf dem Campus der Universität Bremen läuft derzeit ein Großeinsatz im Bereich der Bibliotheksstraße. Sowohl Polizei, als auch Feuerwehr und Rettungsdienst sind im Einsatz, auch ein Sondereinsatzkommando ist vor Ort. Nach ersten Informationen war um 8.50 Uhr ein Notruf bei der Polizei eingegangen. Demnach wurde ein Mann auf dem Campus verletzt. Er wurde mittlerweile in ein Krankenhaus gebracht, laut Polizei aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Derzeit werde er vernommen, um weitere Erkenntnisse zum Tathergang zu erfahren. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend auf das Dach des Gebäudes NW2 in unmittelbarer Nähe zum Studentenwohnheim. Einsatzkräfte versuchen aktuell den Mann dazu zu bewegen, freiwillig vom Dach runter zu kommen. Das fünfgeschossige Uni-Gebäude wurde weiträumig abgesperrt, es bestehe keine Gefahr für Unbeteiligte, teilte die Polizei auf Twitter mit.

Universitätsmitarbeiter wurden aus dem betroffenen Gebäude von der Polizei ins Freie geführt. Um wen es sich bei dem mutmaßlichen Täter handelt, ist derzeit noch unklar, ebenso die Beweggründe der Tat.

Ein Sondereinsatzkommando ist vor Ort. (NONSTOPNEWS)

Im Internet kursierende Gerüchte, dass der Täter mit einer Axt bewaffnet sei, konnte die Polizei nicht bestätigen. „Wir wollen nun versuchen, dass er freiwillig vom Dach runterkommt“, sagte Polizeisprecher Nils Matthiesen. Es handele sich nicht um eine Amoklage. Augenzeugen berichteten, dass sich zwei Menschen mit dem Verdächtigen auf dem Dach unterhielten.

Die Universitätsallee ist derzeit für den Einsatz in beide Fahrtrichtungen zwischen Wiener Straße und der Bibliothekstraße für den Verkehr gesperrt. Die Polizei bittet darum, keine Fotos und Videos vom Einsatzgeschehen zu veröffentlichen.

Die Uni rät in einem Tweet, Abstand zum Gebäude NW2 zu halten. Nach Informationen unserer Zeitung sagte die Universität eine für heute angesetzte Klausur in Mikroökonomie ab. Die Uni selbst hatte ihre Mitarbeiter und Studenten frühzeitig gewarnt. „Eigentlich wollten wir heute Morgen in einem der Labore im NW2 forschen“, sagt Amin Advestani, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich Biologie und Chemie. Stattdessen erreichte ihn und seine Doktoranden die Mail, dass sie nicht zu dem Gebäude kommen sollen.

++ Dieser Artikel wurde um 13.54 Uhr aktualisiert. ++