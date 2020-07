Die Feuerwehr Bremen bekam das Feuer in Bremen-Tenever schnell in den Griff. (Björn Hake)

In Bremen-Tenever haben brennende Müllcontainer am frühen Samstagmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie die Feuerwehr mitteilt breiteten sich die Flammen schnell auf die Fassade eines angrenzenden Hochhauses in der Neuwieder Straße aus. Auch der Lebensmittelladen im Erdgeschoss, neben denen die Container standen, war betroffen. Es folgte der Einsatz von Atemschutzgeräteträgern, die das Gebäude und die Wohnungen auf vermisste Personen kontrollierten. Dadurch konnte aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss eine Person gerettet und aus dem Gebäude geführt werden. Auch die Bewohner aus den betroffenen Wohnungen mussten das Hochhaus verlassen. Lediglich zwei Personen mussten laut Feuerwehr Bremen an der Einsatzstelle gesichtet werden. Ein Transport ins Krankenhaus wurde nicht durchgeführt.

Knapp eine Stunde nach Eintreffen der Feuerwehr vermeldeten die Einsatzkräfte „Feuer aus“. Insgesamt waren 27 Einsatzfahrzeuge mit 70 Einsatzkräften vor Ort.

Warum das Feuer ausgebrochen war, ist bisher nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.