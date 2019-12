Veganer Schmuck sei leicht herzustellen, sagt Ann-Kristin Riemann. Unter anderem unter Verwendung von Baumwolle statt Leder. (Christina Kuhaupt)

„Man kann einfach alles essen, das ist ein schönes Gefühl“, sagt Marcus Windus. Aus Oldenburg ist der 31-Jährige gekommen, um mal reinzuschnuppern beim 3. Veganer Weihnachtsmarkt in der Überseestadt. Dabei ist er überhaupt kein richtiger Veganer. So ganz verabschiedet hat er sich vom Schnitzel noch nicht, auch klassische Milchprodukte sind bei ihm nach wie vor in Reichweite. Aber er wähnt sich auf einem guten Weg, er will es schaffen. Seine Freundin hat ihm veganes Essen schmackhaft gemacht, schon jetzt spürt er körperliche Auswirkungen. „Es macht mir Spaß, ich merke, wie es mir besser geht.“

Ein Leckerbissen: die rohvegane Torte am Stand „Die Wilde Kost“ von Heike König. (Christina Kuhaupt)

Im BLG-Forum der Energieleitzentrale herrscht mächtig Andrang, zahlreiche Menschen wandeln durch die Multifunktionshalle. An jeder Ecke gibt es rein pflanzliche Leckerbissen, etwa den Vegan-Döner oder Rohkostkuchen. Sogar ein Eierlikör ohne Eier ist zu haben, der „No Egg Eierlikör“. Doch vegan ist nicht nur das Essen, vegan können auch Textilien sein. Oder Schmuck wie der von Ann-Kristin Riemann, die einen online-Laden betreibt. „Es ist nicht so schwierig, veganen Schmuck zu machen“, sagt sie. Eigentlich müsse man statt Seide nur Nylon oder Messing verwenden. „Oder zu 100 Prozent recycelte Baumwolle, die ist nicht von Tieren.“

Als Veganer müsse man auf gar nichts verzichten, sagt Carola Kargemann, Vorsitzende des Veranstaltervereins „VegBremen“. Jedenfalls nicht auf gutes Essen. Das sei ein gängiges Vorurteil, habe aber nichts zu tun mit der Realität. „Ich selbst habe so viele vegane Geschmackserlebnisse gehabt, das hätte ich nie für möglich gehalten.“

Für Idun mit ihren Vater Michael Zimmermann gab's vegane Süßigkeiten vom Weihnachtsmann. (Christina Kuhaupt)

40 Stände im BLG-Forum

Auf den Geschmack ist die 56-Jährige durch ihre Tochter gekommen. Die sei schon immer Vegetarierin gewesen, in den USA wurde sie auch vegan. Vor acht Jahren ließ sich die Mutter darauf ein. „Erst habe ich auf Fleisch verzichtet, dann auf Milchprodukte, schließlich auf Vollmilchschokolade.“

Dabei geht es ihr keineswegs nur um das eigene Wohlbefinden. Es ist mehr als das, Carola Kargemann hat die konventionelle Fleischproduktion gründlich satt. „Wir wollen das Bewusstsein dafür schärfen, wie stark wir konditioniert worden sind von der Milch- und Fleischlobby.“ Als Beispiel nennt sie den „verbreiteten Irrglauben“, Kuhmilch sei ein natürliches Nebenprodukt. „Die Kühe werden künstlich befruchtet. Damit wir die Milch kriegen, die eigentlich die Kälber haben sollten.“ Einen triftigen Grund, Kuhmilch zu trinken, kann die Veganervorsitzende nicht erkennen. Zumal Kuhmilch voller Hormone und Antibiotika sei. Aus Soja, Hafer und Reis lasse sich ebenso gut Milch gewinnen.

Alles begann 2014 mit einem veganen Sommerfest. Der Andrang sei riesengroß gewesen, auf vielfache Bitte habe man deshalb 2017 erstmals den veganen Weihnachtsmarkt ausgerichtet. Keine Kleinigkeit für den gerade mal 16-köpfigen Verein, die Organisation nimmt viel Zeit in Anspruch. Doch der Aufwand lohne sich, sagt Kargemann. Im vergangenen Jahr seien rund 2500 Besucher vor Ort gewesen, diesmal würden es vielleicht noch mehr. Insgesamt 40 Stände verteilen sich in der Halle, auch ein Unterhaltungsprogramm wird geboten.

Eintrittsgelder fließen in nächsten Markt und den Tierschutz

Unter den Besuchern ist auch Florenz Buhrke, sozusagen ein Mann der ersten Stunde. Für ihn ist der vegane Weihnachtsmarkt „mittlerweile eine Institution“, er schätzt die entspannte Atmosphäre – und natürlich, dass sich die sonst üblichen Nachfragen erübrigen. „Hier musst du dich nicht erkundigen, ob beim Essen auch wirklich nichts vom Tier drin ist.“ Seit neun Jahren lebt der 40-Jährige aus Bremen vegan. Für den Softwareentwickler handelte es sich vor allem um eine „ethisch-moralische Entscheidung“. Als mündiger Verbraucher habe er etwas für seinen Seelenfrieden tun wollen. Seine Maßgabe lautete: „Ich möchte mein Geld nicht für Tierleid ausgeben.“

Der Tierschutz spielt eine große Rolle für Veganer. Was vom Eintrittsgeld nicht für die Organisation des nächsten veganen Weihnachtsmarkts gebraucht wird, geht als Spende an verschiedene Tierhöfe. Einer davon ist der Hof Butenland in Butjadingen, ein Altersheim für Tiere, das von einem ehemaligen Milchbauern betrieben wird.

Ist das Heil denn nur im veganen Leben zu finden? Kargemann winkt ab, sie will nicht missionieren, nur Alternativen zeigen. „Wenn die Leute nur einmal in der Woche Fleisch essen würden, würde das schon reichen.“